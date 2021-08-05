Kadına şiddetle ilgili dikkat çeken tespit: Kökleri daha derinde...

5 Ağustos 2021 Perşembe 12:05 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 12:08

Kadına yönelik şiddet devletin üst kademesinden başlayarak toplumun her kesiminde başlıca sorun olarak ele alınıyor ve çözüme yönelik arayışlar sürdürülüyor. Hukuki düzenlemeler, toplumsal farkındalık çalışmaları ile birlikte bireyin kendi iç dünyasında da belli bir farkındalık oluşturması son derece önemli. Şiddeti kanıksamak, bahanelerle meşru hale getirmek, görmezden gelmek yarayı daha derin hale getirmekten öteye geçmiyor...

"Kadına yönelik şiddetin siyasi, hukuki, sosyolojik ve psikolojik boyutları gündemdeyken fiziki veya psikolojik yollar ile şiddete başvuran erkeklerin ruh sağlığı alanındaki patolojik unsurları arka planda kalıyor" diyen Psikolog Fahriye Nuşin Akbaş, kadına yönelik şiddetin siyasi, hukuki, sosyolojik ve psikolojik boyutları gündemdeyken fiziki veya psikolojik yollar ile şiddete başvuran erkeklerin ruh sağlığı alanındaki patolojik unsurlarının arka planda kaldığını belirtti.

Psikolog Akbaş, "Toplumdan topluma farklılık gösterse de, demokrasi ve insan hakları alanlarında en gelişmiş toplumlarda bile sıkça karşılaşılan erkek şiddetinin kökenlerinde yatan durumun yalnızca sosyolojik yapıyla ilgili olmadığını da görüyoruz. Kültür ve kültürdeki kadın erkek ilişkileri, aile biriminin toplumdaki yeri ile bu birimin ruhsal dinamiklerle, çağdaş üretim mekanizmalarıyla, çağdaş teknolojilerle de sıkı sıkıya bağlıdır." dedi.

Değişen dünya, haber kaynaklarındaki artış ve sosyal medyanın etkisiyle daha da aşikar olan kadın cinayetleri modern çağ ile mi başladı? Kadının zaman içerisinde konumunda yaşanan değişiklikler şiddeti meşru kabul edilir hale mi getirdi? Her yeni cinayet haberinde, bu ve benzeri sorular yeniden akıllarda canlanıyor.

"KÖKLERİ DAHA DERİNDE"

Akbaş, kadın cinayetlerinin köklerinin daha derinde olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"Bu durum, genellikle en yakınları tarafından öldürülerek gerçekleşmiştir. Görünür çeşitli nedenler sıralanabilir; boşanma isteği ya da boşanma sonrası kurulan yeni bir hayat, kadının boyun eğmemesini sindirememe ve ölümcül bir kabahat olarak görme vb. kadının dışarı ile kurduğu iletişim de ailenin tepkisel davranması durumu ile boşanmış ya da eşi vefat etmiş bir kadının ve kendine yeni bir hayat kurma isteği küçümsenebilir, ayıplanabilir örtülü bir şekilde. Her iki durumda da "dışarı çıkma" durumu mevcuttur. Dışarı çıkma kadının namusunu kontrol etme ve denetleme süreçlerini harekete geçirerek bu kavram altında kodlanarak kurumsallaşır."

"DAHA GÖRÜNÜR OLAN DAHA MEŞRU OLUYOR"

Günümüzde yazılı veya görsel olarak sosyal medya, kitle iletişim araçlarının cinayetlere ve şiddete yer vermesi görünür kılınmasında büyük önem taşımakta. Psikolog Akbaş, "Her olayın dijital ortamda ayrıntılı paylaşılması ve paylaşılmanın yanında çevresine anında ileterek yaygınlaştırmaktadır. Olayın sıradanlaştırıldığı, normalleştirildiği ve hatta eğilimli olanlar için model oluşturduğu dillendirilmektedir. Kişinin başına gelen hakkında fazla bilgiye sahip olmadığımız felaketleri, katilleri kışkırttıkları, başlarına geleni hak ettikleri gibi durumlar suçluyla özdeşlemenin göstergesi olarak kabul edilmektedir." ifadelerini kullandı.

"DENETİMİ ELDE TUTMA İSTEĞİ ŞİDDET İLE SONUÇLANIYOR"

Şiddet ve saldırganlık eğilimleri cinayet olgusunun temel eylem pratiğini oluşturmakta. Psikolog Akbaş, "İnsan yapısı şiddet uygulama ve cinayet işlemeye uygun yapıdadır. İlkel toplumlardan günümüze kadar farklı şekillerde çeşitlilik göstermiştir. Kadın erkek ilişkisindeki öldürme ve şiddet eğilimi kültür, sosyal çevre ve politik bir hiyerarşiye dönüşmüştür. Ataerkil toplumlarda kadın geride planda tutularak konumlandırılmıştır. Erkek mevcut düzeni korumak için öldürme ve şiddet eylemine başvurmaktadır. Kadın haklarının gelişmesi erkek açısından bireysel olarak özgürlük haklarının kısıtlandığı algısı kadın erkek arasında çatışma yaratmaktadır. Erkeğin yaşadığı tedirginlik ve denetimi elde tutma isteği şiddet ile sonuçlanmaktadır." diyor.

"ÖLDÜRMEK ÖLÜM KORKUSUNDAN"

"Ölme ve öldürme eylemleri birbiri ile ilişkili iki karar aşamasını oluşturmaktadır" diyen Akbaş, Ölmek ve öldürmenin seçiminde insan yıkıcı güdüleri sayesinde öldürme eylemi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öldürmek bu noktada ölümden korkmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır" şeklinde konuştu.

Cinsel saldırıların psikolojik kökenine de değinen Psikolog Akbaş, konuyu şu şekilde ifade ediyor:

"Cinsellik ise tercih ya da keyfi bir davranış değildir. Cinsel ve saldırgan duygular insanda doğuştan gelen temel dinamikleri oluşturmaktadır. Cinsel tutumların gelişmesi çocuğun dünyaya gelmesi ile başlamaktadır. Doğal olarak cinse eğilimlere karşı saldırgan tutumlar da çocukluk döneminde kendini göstermektedir.

Dış dünya dediğimiz toplumsal yaşamın kuralları bireylerin saldırgan dürtülerini gerçekleştirmesini engellemektedir. Bu durum saldırgan dürtünün bireyin iç dünyasında mevcut olan yıkıcı gücü arttırmaktadır. Birey bu süreçte kendisine veya çevresine zarar vermektedir. Zarar verme eylemi yıkıcı saldırganlık veya cinsel saldırganlık boyutu ile gerçekleşmektedir.

Saldırganlık güdüsü sürekli patlak verecek bir enerji biçiminde bir kontrole ihtiyaç duymaktadır. Saldırgan eğilimler, insan olmanın bir getirisidir. İnsan ve hayvan saldırganlığı arasında güdüsel ve tercih noktasında farklılıklar vardır. Saldırganlığın güdüsel boyutu canlılar için ortak bir niteliktir.

Ancak insan saldırgan eğilimleri toplumsal düzenin işleyişini sürdürmek için bir araç olarak kullanmaktadır."

'SEVMEK' ŞİDDET BARINDIRMAZ

Tüm bunlarla birlikte 'şiddeti önleme' çalışmaları içinde birçok paydaşı barındıran çok geniş bir iş sahası. Yasal düzenlemeler, toplumsal bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarıyla birlikte sorunun en temelinde işin öznesinde de bazı kalıpları yıkmak, perdeleri kaldırmak gerekli.

Şiddet özellikle hane içinde gerçekleşiyorsa, bahanesi 'sevmek' olarak gösteriliyorsa tekrar etmesi kaçınılmaz hale geliyor...

Şiddeti önleme noktasında atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Psikolog Akbaş, şunları söyledi:

"Kadın cinayetlerini önlemek noktasında profilaktif boyutlar daha fazla arttırılabilir. Kitleleri bilgilendirme konusunda iki farklı boyut ele alınabilir. İlk olarak şiddete maruz kalmış kadınların tekrar şiddet sarmalarına kapılmasını engellemek için sağlanacak ruh sağlığı hizmetidir.

Şiddet sorunsalının en belirgin özelliği tekrarlanmasıdır. Şiddete uğrayan kadının sevilme ve kabul görülme kör noktasıdır. Bu durumu utanç ve suçluluk olarak değerlendiren çoğu kadın inkar etmeye meyilli olabilmektedirler. Bu döngüyü durdurmak için ruh sağlığının dönüştürülmesi gerekmektedir.

İkinci ele alınan boyut ise ileriye dönük bir işlev edinilmesi gerektiğidir. Aile, okul ve çocuklara verilen eğitimlerin şiddeti, cinselliği, toplumsal cinsiyet öğelerini örgün eğitimde kalıcı hal almasıdır. "