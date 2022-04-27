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Sağlık

Kadınların astım krizinden ölme ihtimali erkeklere göre iki kat daha fazla

İngiltere'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşunun analiz raporuna göre, İngiltere'de astımlı kadınların astım krizinden ölme ihtimali erkeklere göre neredeyse iki kat daha fazla olduğu belirtildi. Kadınların hormon dalgalanmalarının astım krizi tetiklenmesinde önemli rol oynadığı vurgulandı.

DHA27 Nisan 2022 Çarşamba 15:56 - Güncelleme:
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Sivil toplum kuruluşu polen, hava kirliliği ve tozun iyi bilinen astım tetikleyicileri olduğunu ancak kadın cinsiyet hormonlarındaki dalgalanmaların astım semptomlarının alevlenmesini ve hatta yaşamı tehdit eden astım ataklarını tetikleyebileceğini belirtti. Ergenlik, regl dönemleri, hamilelik ve menapoz öncesi gibi hormonal değişim zamanları ile astım belirtileri arasında bağlantı olduğu belirtilirken sadece İngiltere'de yaklaşık 3 milyon kadının astım hastası olduğunu vurguladı.

'TEK ÖLÇÜ HERKESE UYAR' TEDAVİSİ BAŞARISIZ

Doktorlara da tavsiyeler veren kuruluş, hormon dalgalanmaları sırasında semptomlar daha kötüyse koruyucu ilaç dozunun artırılması gibi hastanın ilaç rejiminde ayarlamalar yapılması gerektiğini ifade etti. Astım tedavisinde 'tek ölçü herkese uyar' yaklaşımının başarısız olduğu belirtilirken kadınlar için yeni tedavi yöntemleri gerektiği ifade edildi. Çocukluk çağında astımın, erkek çocuklarda daha yaygın ve şiddetli olduğu ancak ergenlikten sonra durumun tersine dönerek kadınlarda daha yaygın ve şiddetli hale geldiği belirtildi.

Astım nedeniyle hastaneye yatışlarda, 20 ila 49 yaş arasındaki kadınların sayısının erkeklere göre 2,5 kat olduğu vurgulandı. Son beş yılda, astımdan hayatını kaybedenlerin üçte ikisinden fazlasının kadınlar olduğu ve 2300'e yakın erkeğe kıyasla 5100'den fazla kadın astım krizinden öldü.

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