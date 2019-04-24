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Kahvaltı yapmamak kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor

Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi’nde (JACC) yayınlanan araştırmaya göre günlük beslenmede kahvaltı öğünlerinin atlanması sonucu kalp-damar hastalıklarına yakalanma riski yükseliyor.

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Bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, günlük beslenmede kahvaltı öğünün önemini vurguladı. Kahvaltı öğünü yapılmadığı takdirde kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini yükselttiğini ortaya koydu.
 
Araştırmacılar, ABD Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi tarafından yürütülen bir araştırma programı olan National Health and Nutrition Examination Survey’in (NHANES) 1988-1994 döneminde yapılan, 40 ila 75 yaş arasında 6 bin 500’den fazla Amerikalının katıldığı anketleri analiz etti.
 
Araştırmanın sonuçları, uzun süre boyunca kahvaltı öğünlerini bilinçli olarak atlayan kişilerin zaman içinde obezite, yüksek kolesterol ve tansiyon, ayrıca 2'inci tip diyabet ve metabolik sendrom gibi rahatsızlıklarla daha sık karşılaşmaya başladıklarını, bu faktörlerin de kalp-damar hastalıklarının gelişmesini önemli ölçüde tetiklediğini ortaya koydu.
 
Bununla birlikte uzmanlar, sabah öğünlerini tüketmemenin yol açtığı zararları araştırdıklarını, ancak kahvaltının içeriğini dikkate almadıklarını ifade etti.
 
(Sputnik)

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