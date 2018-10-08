Kalp Ameliyatında Çığır Açan Yöntem: Kalp Zarından Doğal Kalp Kapağı Yapıyor

Ozaki uygulamasının uzmanlık gerektirdiğini söyleyen ve bu yöntemi Türkiye’de defalarca başarılı şekilde uygulayan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Cengiz Köksal, “Aort kapak darlığı ve yetmezliği hayatı tehdit edecek boyutlara ulaştığında, Ozaki Yöntemi ile müdahale ediyoruz. Ozaki Yönteminde protez kalp kapağı yerine, kişiye kendi kalp zarından kapak yapıyor ve uyguluyoruz. Bu yöntemi Türkiye’de uygulayan hekim sayısı oldukça az” dedi.

Kalp kapağı tamirinin mümkün olmadığı hastalarda, zamanla hayatı tehdit edebilecek sorunlar oluşturabileceği için kalp kapağının değiştirilmesi gerekiyor. Bu ameliyatlarda şimdiye kadar kullanılan protez kapak uygulaması, yerini doğal bir uygulama olan “Ozaki Yöntemi” ne bıraktı. Türkiye’de Ozaki Yöntemi ile çok sayıda operasyon gerçekleştiren Prof. Dr. Cengiz Köksal şu açıklamalarda bulundu:

“ Protez kapak, vücudun kendi ürünü olmayan bir kapak olması nedeniyle ortalama 10 yıl kadar bir ömre sahip oluyor. Sonrasında işlem tekrarı yani yeni bir kalp ameliyatı gerektirebiliyor. Fakat Ozaki dediğimiz yöntemde, kişinin kendi kalp zarından kapak yapılarak hastaya uygulanıyor. Ameliyat sırasında hastanın kendi kalp zarından, özel bir yöntemle, hastanın kendi kapağının anatomisine uygun boyutlarda bir kapak üretiliyor. Ardından kapak çepeçevre dikilerek aort damarına takılıyor. Bireyin canlı dokusundan oluşturulan kapak sayesinde, 10 yılda bir yeniden ameliyat olma riski ortadan kalkıyor. Ozaki yöntemiyle ilgili ilk yayınlanan araştırma sonuçlarına göre kapak dejenerasyon riski çok düşük oluyor. Bu yöntemin en önemli avantajlarından biri de ameliyat sonrası kan sulandırıcı ilaç kullanımına son vermesi…”

Kalp Kapak Hastalıkları Alanında Türkiye’nin İlk ve Tek Eğitim Merkezi Kuruldu