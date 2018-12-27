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Kalp piliniz alarm vermesin!

Kardiyolog Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, AVM’lerde kullanılan alarm sistemlerinin kalp pilleriyle etkileşime girip hayati tehlike oluşturabileceği uyarısında bulundu.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kardiyoloji Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, tıp literatüründe sıklıkla alışveriş merkezleriyle, mağaza çıkışlarında kullanılan alarm sistemlerinin kalp pilleriyle etkileşime girebileceğine dair birçok vaka bildiriminin söz konusu olduğunu belirterek, “Bu cihazların varlığına o kadar alıştık ki çoğu zaman hiç dikkatimizi bile çekmiyor. Tıp literatüründe bu sistemlerin kalp pilleri ile etkileşime girebileceğine dair birçok vaka bildirimi söz konusudur. Mağaza ürün koruma alarm sistemleri etkileşimle kalp pilinin yanlış algılama yapmasına, şok veren pillerde pilin uygunsuz şok vermesine neden olabilmekte ve hastanın hayatını tehlikeye atabilmektedir. Özellikle kalp piline bağımlı olan hastalarda pilin uyarı üretmemesi hayati tehlikeye yol açabilmektedir” diye konuştu.      

Uyarı levhası asılmalı      

Prof. Dr. Alper, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin kalp pili olan hastaların hırsızlık önleme sistemlerinden uzak durmaları tavsiyesinde bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti: Ben de kalp pili olan hastalarıma hırsızlık önleme sistemlerine yakın durmamalarını, kardiyolog ve kalp ve damar cerrahisi uzmanı meslektaşlarımın da hastalarını bu konuda uyarmalarını önermekteyim. Hastaların bu açıdan bilgilendirilmesi çok önemlidir. Yalnız mesele kalp pili olan hastaların bilinçli olmalarıyla bitmiyor, mağaza sahipleri ve bu cihazları monte edenlerde bilgilendirilmeli. Hırsızlık önleme sistemlerini kullanan alanlara kalp pili için uyarı levhaları asılması doğru bir yaklaşım olur.

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