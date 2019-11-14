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Kan ve doku ihtiyacını Biyobanka karşılayacak

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan ürünleri ve doku ihtiyaçlarının karşılanması için Sağlık Bakanlığı’nın da desteğiyle ‘Biyobanka’ kurulması yönünde çalışma yaptıklarını söyledi.

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Sağlık alanında dünya ülkeleriyle yarışacak dev atılımlar yapan Türkiye, şimdi de özellikle kanser türü hastalıklarda ihtiyaç duyulan kan ürünleri ve doku ihtiyaçlarının karşılanması için milli bir projeye imza atıyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 2005’te başlattıkları ‘güvenli kan temini’ programıyla o günlerde 300 binlerde olan bağışçı sayısının bugün 4 milyonu aştığını söyledi. Bu destansı başarının dünyaya örnek olduğunu belirten Kınık, Türkiye’de kemik iliği ve kan bekleyenlerin ihtiyaçlarının, milli kaynaklarla ve en güvenli bir şekilde çok hızlı karşılandığını dile getirdi. 

SAĞLIKTA MİLLİLEŞME   

Kanın fabrikada, laboratuvarlarda yapılamadığını, sadece insanların bağışıyla olduğunu anlatan Kınık, “Kan ürünleri ve doku ihtiyaçlarının karşılanması için Sağlık Bakanlığı’nın da desteğiyle ‘Biyobanka’ kurulması noktasında birtakım adımlarımız olacak. Biyobanka, sağlık sektörümüzün millileşmesi noktasında çok önemli. Biyobanka, sektöre ve dünyaya şifa sunmaya devam edecek” diye konuştu. 

ÜNİTE ÜÇE BÖLÜNÜYOR 

Bir ünite kanı, eritrosit süspansiyonu, trombosit ve plazma olarak üçe bölerek hastalara günlük operasyonla ulaştırdıklarını belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, “Kemik iliğindeki kök hücreler de fabrikalarda yapılamıyor. Lösemi ve ağır kan hastaları, doku ikizinden yapılan kök hücreyle hataya tutunabiliyor. Sağlık Bakanlığı’mız ile başlattığımız TÜRKÖK programı kapsamında 650 bine yaklaşan bağış, bin 500’ü aşan başarılı naklimiz ve 4 bin civarında da eşleşmemiz var. Bu, 4 yılda gerçekleşen başarılı bir operasyon. Çok kısa süre içerisinde milli havuzumuz oluştu, dünyaya da entegre bir sistem. Dünyadaki hastaların Türkiye’dekilerle eşleşmesi evrensel bir nokta” ifadelerini kulandı. 

KIŞIN DA KAN VERİN  

İnsanların sokağa çıkmasının azaldığı kış mevsiminde kan bağışında düşüş yaşandığına değinen Kınık, “Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Düzenli kan bağışçılarımızın periyotlarını özellikle kış dönemine denk getirmesini arzu ediyoruz” dedi. 

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