Kanseri 12’den vuruyor
Kanser tedavisinde sağlıklı dokulara zarar vermeden bozuk hücreleri ışınla tedavi eden yöntem, Türkiye’de de devreye girdi. Üstelik hasta ve doktor, kanserli hücreyi birlikte anlık görüntüyle ‘Tam 12’den vurarak’ yok ediyor.
- İREM ERBAŞ
Işın tedavisinde yeni ve akıllı bir yöntem olan MR Linac, sisteme MR görüntüsünün yüklenmesiyle ve gelişmiş yazılımıyla ‘akıllı ışın tedavisi’ uyguluyor. Tümörün hareketini algılayan, hızlı ve net görüntü alabilen, işlem sırasında tümörün hareketine göre yeni planlama yapabilen MR Linac sisteminde ışınlar, tümöre odaklanıp çevre dokulara zarar vermiyor.
Tüm tümörlerde etkili
Dünyada halen 9 merkezde bulunan bu yeni yöntemle yaklaşık 3 bin hastanın tedavi edildiğini vurgulayan Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Enis Özyar “Eylül ayından itibaren Türkiye’de uygulanan bu yöntem sayesinde hekim ve hasta el ele vererek tümörü 12’den vurabiliyor” dedi. MR Linac’ın vücuttaki tüm tümörlerde kullanıldığına işaret eden Prof. Özyar, şunları söyledi: Eskiden tümörü puslu bir görüntünün arkasında seçmeye çalışıyorduk. Verilen ışının sağlıklı kısma gelmemesi için bir emniyet sınırı veriliyordu. Bu yöntemde hasta tedavi içerisinde aktif rol oynuyor, tümörünü görebiliyor.
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