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Kaşar peynirinde son kullanım tarihi hilesi

Hayvansal kökenli gıda maddeleri faydalarının yanında bazı riskleri de beraberinde getiriyor.

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Prof. Dr. Özer Ergün, et ürünlerinde kıymada, süt ürünlerinde ise taze kaşarda insan sağlığında ciddi problemlere yol açacak hilelerin yapıldığını kaydetti. Prof. Dr. Ergün, “Aşırı derecede yağ ve sakatat katılan kıymaya; karaciğer ve dalak katılarak rengi kahverengi ete dönüştürülebiliyor. Süt ürünlerinde çiğ süte su katılması veya koruyucu madde katılarak onun bozulmasının önlenmesi de hileye girmektedir. Taze kaşar peynirleri ise tarihleri geçmeye yakın toplanıp, tekrardan yoğurularak, paketlenip sunuluyor. İçerisine renginin daha sarı gösterilebilmesi için renk maddeleri de katılabiliyor” dedi. Hayvansal gıda tüketimi konusunda dikkat edilmesi gereken noktalara da değinen Özer “Tüketici gıda maddelerini satın alırken, bilinen marketlerden bilinen markaları seçmeli, üretim, paketleme ve son kullanma tarihlerine çok dikkat etmeli” ifadelerini kullandı.

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