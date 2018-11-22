Kaşıntı ve Cilt Kuruluğu Böbrek Yetmezliği Habercisi Olabilir

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Su Küçük ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Meltem Gürsu, kronik böbrek yetmezliğinin tanısında ciltte görülebilen uyarıcılara dikkat çekerek, özellikle kaşıntı ve cilt kuruluğunun sıklıkla karşılaşılan belirtiler arasında yer aldığını söyledi.

Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Meltem Gürsu, “Kronik böbrek hastalığı, farklı nedenlerle gelişebilir ve nedenlerine bağlı olarak sonuçlar da farklıdır. Kimi hastalarda böbreğin süzme fonksiyonu normal olup idrarda protein kaybı oluşur, kimi hastalarda ise böbreğin çalışma kapasitesi giderek azalır. Kronik böbrek hastalığı çoğu zaman sinsi başlangıçlıdır ve erken belirtiler göze çarpmayabilir. Tanıda laboratuvar testleri büyük yer tutar. Ancak yine de bazı belirtiler hastalığın tespit edilmesinde uyarıcı olabilir. Bunlar arasında cilt ilişkili belirti ve bulgular da yer alır” dedi.

Konuyu dermatolojik açıdan değerlendiren Prof. Dr. Özlem Su Küçük ise şunları söyledi:

“Kronik böbrek hastalıklarına pek çok deri bulgusu eşlik edebilmekte ve bu bulgular hastaların neredeyse tamamında ortaya çıkabilmektedir. Bulgular; yaygın kaşıntı, kuruluk, deri renginde koyulaşma gibi hastalığa özgü olmayan belirtiler olabileceği gibi, su kabarcıkları oluşumu ile kendini gösteren yalancı porfiri ve bazı tırnak bozuklukları hastalığa özgü belirtiler olarak da karşımıza çıkabilmektedir” diye konuştu.

Prof. Dr. Özlem Su Küçük, “Kronik böbrek hastalıklarının deride semptomlara yol açması; vücutta biriken toksik maddeler (üre, fosfor, vb.), hastaların kullandığı ilaçlar (demir, vitamin, fosfat bağlayıcı ilaçlar, tansiyon ilaçları) ve bozulan bağışıklık sisteminden kaynaklanmaktadır” dedi.

Kronik böbrek yetmezliğinde deri bulguları iyi bir rehberdir

“Kaşıntı ve cilt kuruluğunun şiddeti, hastalığın şiddetiyle doğru orantılı olarak artabilir” açıklamasını yapan Prof. Dr. Özlem Su Küçük, “Kronik böbrek yetmezliğinde kaşıntı sık görülmekte olup, hastalığın ağırlığının artması ile şiddeti artar. Çeşitli kaynaklara göre diyalize giren kronik böbrek yetmezliği hastalarının yüzde 50 ila 90'ında kaşıntı görülmektedir. Hastaların yüzde 50'sinde yaygın olabilen kaşıntı, çoğunlukla diyaliz sırasında veya diyalizden sonra şiddetlenmektedir. Kronik böbrek yetmezliğinde sık görülen diğer bir bulgu da kuruluktur. Bu durumun, ter ve yağ bezlerin küçülmesinden ve diyalizin sebep olduğu üst derideki su tutma kapasitesinin belirgin derecedeki azalmadan kaynaklandığı düşünülmektedir” dedi.

“Kronik böbrek yetmezliğinde deri bulguları iyi bir rehberdir” diye konuşan Prof. Dr. Özlem Su Küçük, “Bağışıklık sisteminin bozulması sonucu hastalarda çeşitli enfeksiyonlara yatkınlık izlenmektedir. Bunlar arasında başlıca folikülitler (kıl kökü iltihabı), siğiller, deride ve tırnaklarda mantar enfeksiyonları sayılabilir. Deri eklerindeki değişiklikler sonucunda ise, hastaların saçlarında ve vücut kıllarında dökülme olabilmektedir. Tırnak yatağındaki ödem sonucu, tırnak görünümünde bozulmalar ve tırnak altı kanamaları sıklıkla karşımıza çıkabilmektedir. Yine kronik böbrek yetmezliğinde kanama-pıhtılaşma sisteminin bozulmasıyla birlikte yaygın çürükler ve kanamalar görülebilmektedir. Ayrıntılı bir deri muayenesiyle birçok patolojik bulguya rastlanabilmekte ve bazen bunlar hastanın kronik böbrek yetmezliği tanısı almasında ilk aşamayı oluşturabilmektedir” diyerek sözlerini tamamladı.