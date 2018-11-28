Kireçlenme tedavisinde bilimin gözdesi 

FLORA ÖNEMLİ

Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Fizik Tedavi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Kerem Alptekin “Bilim günümüzde çoğu hastalığın sebebinin bağırsak kaynaklı olduğunu kabul etti. Bozulan bağırsak florası düzeltildiğinde ancak iyileşme başlar. Yapılan çok sayıdaki bilimsel çalışma balık kaynaklı kolajen peptitlerin bozulan bağırsak florasını düzelttiğini, eklem-kaslardaki ağrıları azalttığını, iyileşme sürecini hızlandırdığını ortaya koymuştur” dedi.