Kış güneşi hastalıklardan koruyor

IHA 21.01.2020 12:01 - Güncelleme: 21.01.2020 12:01

Dr. Fahri Arı, günümüzde D vitamini eksikliğinin Türkiye’de ve bütün dünyada çok yaygın hale geldiğini söyledi. Türkiye’de yaklaşık 10 kişinin 9’unda D vitamini eksikliği görüldüğünü ifade eden Dr. Fahri Arı, güneşin hastalıklardan koruduğu için, kış aylarında da D vitaminini güneş ışınlarından ve gıdalardan temin edebilmesinin çok önemli olduğunu anlattı.

"D VİTAMİNİ KAŞ VE KEMİKLERİN SAĞLIĞINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİPTİR"



D vitamininin kolesterolden köken alan kalsiyum ve fosfor metabolizmasmı etkileyen bir vitamin olduğunu anlatan Dr. Fatih Arı, "Güneş ışınlarının cilde değmesi ile aktif hale gelir. D vitamini kaş ve kemiklerin sağlığında çok önemli bir role sahiptir. Kalsiyum ve fosforun bağırsaklardan emilimine yardımcı olmakla beraber kemiklerin sağlığı üzerine de katkıda bulunur. D vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyon görmesinde hayati bir role sahiptir. İmmun bozuklukların önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilmektedir. D vitamini eksikliği durumunda eğilim artar ve vücudun bağışıklık cevabı bozulabilir" diye konuştu.

DEPRESYON GİBİ HASTALIKLARA YARDIMCI OLUYOR



D vitamininin derinin normal fonksiyonunu etkilediğini kaydeden Dr. Arı, "Bu nedenle sedef hastalığı gibi deri hastalıklarının tedavisinde yardımcı olabilmektedir. D vitamini diş sağlığını etkilemekte ve bu nedenle birçok diş probleminin önlenmesinde rol oymamaktadır. D vitamini kişinin ruhsal durumunu etkilemekte ve D vitamini eksikliğinin depresyona meyili attırdığı bilinmektedir. Bu nedenle depresyon gibi ruhsal bozuklukların önlenmesinde ve tedavisinde yardımcı olmaktadır" şeklinde konuştu.

D vitamini açısından en zengin yiyeceklerin uskumru, somon, sardalya, palamut gibi yağlı balıklar ile balık karaciğeri, dana karaciğeri ve yumurta sarısı olduğunu belirten Dr. Fatih Arı, en önemli kaynağın güneş ışığı olduğunu kaydetti. Günlük önerilen D vitamini dozunun 50-150 mikrogram civarında olduğunu ifade eden Dr. Arı, “Kan D vitamini düzeyinin ise 30-80 mikrogram arasında olması arzu edilmektedir. Yağlı bir gıda ile D vitamini alındığında emilimi artar. D vitamini yağda eriyen bir vitamin olduğu için vücutta depolanır ve yüksek dozlarda toksik etki oluşturabilir, doz dikkatli ayarlanmalıdır” ifadelerini kullandı.