Kışın sık hastalanan çocukları olan aileler dikkat! Bunlara dikkat edin

DHA 10 Kasım 2021 Çarşamba 10:02 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 10:02

Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi'nden Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Fakirullahoğlu, "Havaların soğuması ve okulların açılmasının da etkisiyle çocukların toplu yaşam alanlarında geçirdiği zamanın artması, beraberinde özellikle çocukların alt ve üst solunum yolu başta olmak üzere çeşitli enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riskini artırdı" dedi.

ALERJİK ÇOCUKLAR SIK MASKE DEĞİŞTİRMELİ

Çocuklara el, yüz ve burun temizliğinin öğretilmesi konusunda velilere büyük görev düştüğünü belirten Uzm. Dr. Fatih Fakirullahoğlu, ailelerin çocuklarına hapşırık ve öksürük gibi durumlarda ağızlarını dirseklerinin içiyle kapatmalarını öğretmelerinin önemli olduğunu vurguladı. Uzm. Dr. Fakirullahoğlu, çocukların maskelerinin uzun süre takılı kalması nedeniyle nemlendiğini, nemlenmeye bağlı olarak maskelerde toz akarı biriktirebileceğini, bu nedenle de özellikle alerjik çocukların 2 saatte bir maske değişimi yapmalarının önemli olduğunun altını çizdi.

HALSİZLİĞİN EŞLİK ETTİĞİ ATEŞE DİKKAT

Halsizlik ile eşlik eden yüksek ateş, koyu renkli burun akıntısı veya rahatsız edici şekilde sık öksürük bulgularından herhangi birini gösteren çocukların en kısa zamanda hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Fakirullahoğlu, "Hasta çocuğun okula bu şartlarda devam ederek sınıf arkadaşlarının da sağlığını riske atması doğru değildir. Böyle durumlarda salgınların önlenmesi adına önce velinin kendisiyle iletişime geçilip çocuğun doktora gösterilmesi için okuldan alınmasının sağlanması, sınıftaki diğer çocukların velilerinin de sınıfta böyle bir hastalık görülmesi nedeniyle uyarılması önemlidir" diye konuştu.

AŞIRI KALIN KIYAFETLER HASTALIK SEBEBİ

Kışın çocuklarımızın daha az hastalanması veya hastalığı daha hafif atlatabilmesinin birtakım önlemlerle mümkün olduğunu belirten Uzm. Dr. Fakirullahoğlu, anne ve babalara çocuklarının daha sağlıklı bir kış sürmelerini sağlayacak önerilerini 10 maddede şöyle sıraladı:

"ÖZELLİKLE BU AYLARDA KAPALI KALABALIK ORTAMLARDAN ÇOCUKLARIMIZI UZAK TUTMALIYIZ."

"Su ve sabun halen birçok bulaşıcı hastalığı önlemede en önemli silahımız. Bu nedenle çocuklarımıza gün içinde ellerini tekrarlayan defalar sabunla yıkamayı öğretmek gerekir."

"Bilinenin aksine çocukları çok kalın giydirmek, hastalıktan korumadan ziyade çocukların daha fazla hastalanmalarına neden olur. Çocuğunuzu terletmeyecek şekilde, küçük çocuk ise sizin giydiğinizden bir kat fazla, büyük çocuk ise sizin giydiğiniz kalınlıkta giysi giydirmeniz yeterli olacaktır."

"Dengeli beslenme bu aylarda daha da önem arz eder. Bu nedenle ana öğünlerde sebze, kırmızı et, balık, yoğurt, yumurta gibi besleyici özelliği olan yiyecekler tüketilmelidir. Ara öğünlerde ise çocuğa ölçülü şekilde kuruyemiş ve meyve verilmelidir."

"Cips, kola, hazır meyve suyu, kakaolu yiyecekler, acılı ve baharatlı yemekler, hazır katkılı market ürünleri çocuklarda besleyici özelliği olmadığı gibi reflüyü tetikleyeceğinden uzak durmak gerekir. Unutulmamalı ki çocuklarda sessiz reflü; tekrarlayan bademcik enfeksiyonu, rinit, sinüzit, bronşit, astım gibi birçok hastalığın oluşmasında en başta gelen etkenlerden biridir."

"Reflüye yol açabileceği nedeniyle çocuklarımızı yatırmadan iki saat önce inek sütü de dâhil beslenmeyi kesmek gerekir."

"Özellikle alerjik çocukları daha fazla etkilediği için keskin kokulu deterjan, parfüm, çamaşır suyu kullanmaktan uzak durmalı, ev içinde kurutmak için çamaşır asmamaya dikkat etmeliyiz."

"Uyku düzeninden taviz verilmemesi ve yaşına göre çocukların 8-12 saat arasında düzenli uykularının sağlanması bağışıklığın güçlenmesi açısından önemlidir."

"Çocuğun bulunduğu ortamın gün içinde birkaç defa havalandırılması gerekir. Hava soğuk diye odayı havalandırmayı ihmal etmeyin."

"Ev içinde kesinlikle sigara içmeyin, içirmeyin."