KKTC'de son 24 saate 68 Kovid-19 vakası görüldü

AA 29 Eylül 2021 Çarşamba 20:55 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 20:55

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 18 bin 463 test yapılırken, 55'i yerel 68 pozitif vakaya rastlandı ve 78 kişi taburcu edildi.

Ülkede 881 hastanın Kovid-19 tedavisi devam ederken bunların 6'sı yoğun bakımda bulunuyor.

Toplamda 19 bin 454 Kovid-19 vakasının görüldüğü KKTC'de, 78 kişi virüs nedeniyle yaşamını kaybetti.

KKTC genelinde bugün 4 bin 622 aşı yapıldı.

- Rum kesiminde 123 vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 123 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, 46 bin 347 Kovid-19 testi neticesinde 123 yeni vaka görüldüğünü açıkladı.

Toplam vaka sayısının 120 bin 143'e ulaştığı Rum kesiminde, virüs kaynaklı 552 can kaybı görüldü.

Rum kesiminde 81 kişi hastanelerde Kovid-19 tedavisi görürken, bunların 35'i ağır durumda.