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Sağlık

KKTC'de son 24 saatte 184 Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 184 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü ve toplam vaka sayısı 24 bin 2'ye yükseldi.

AA11 Kasım 2021 Perşembe 23:06 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 23:07
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 14 bin 341 test yapılırken, 143'ü yerel 184 pozitif vakaya rastlandı ve 96 kişi taburcu edildi.

Kovid-19 tedavisi devam eden 1523, yoğun bakımda yatan 6 hasta bulunuyor.

KKTC'de toplam 24 bin 2 Kovid-19 vakası görülürken, 93 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde bugün 1260 Kovid-19 aşısı yapıldı.

- Rum kesiminde 264 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 264 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 127 bin 36'ya yükseldiğini duyurdu.

Rum kesiminde toplam 577 kişi virüs kaynaklı yaşamını yitirdi.

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