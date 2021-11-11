KKTC'de son 24 saatte 184 Kovid-19 vakası görüldü

AA 11 Kasım 2021 Perşembe 23:06 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 23:07

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 14 bin 341 test yapılırken, 143'ü yerel 184 pozitif vakaya rastlandı ve 96 kişi taburcu edildi.

Kovid-19 tedavisi devam eden 1523, yoğun bakımda yatan 6 hasta bulunuyor.

KKTC'de toplam 24 bin 2 Kovid-19 vakası görülürken, 93 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde bugün 1260 Kovid-19 aşısı yapıldı.

- Rum kesiminde 264 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 264 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 127 bin 36'ya yükseldiğini duyurdu.

Rum kesiminde toplam 577 kişi virüs kaynaklı yaşamını yitirdi.