Koç’un KUTTAM tıp merkezi açıldı
Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkanı Naci Ağbal’ın katıldığı törenle açıldı.
Yurtdışından büyük mali kaynaklarla ithal edilen çeşitli cihaz ve buluşların Türkiye’de üretilmesi için bir platform oluşturan KUTTAM, insan yaşamının refahına olduğu kadar ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.
TEDAVİLERDE ÇIĞIR AÇACAKLAR
Kanser tedavisine yönelik çalışmaların yanı sıra görme engellilere umut olacak yapay retina, parkinson hastalarının yaşam kalitesini iyileştirecek giyilebilir teknoloji, herkesin kendi kan tahlilini yapabileceği cihaz gibi projelerin gerçekleştirildiği KUTTAM’da ulusal ve uluslararası alanda 73 proje yürütülüyor. Açılışta konuşan Ağbal “KUTTAM’da geliştirilen ve çığır açan teknolojilerle bu alanda ihracatçı noktaya geleceğimize yürekten inanıyorum. Tüm dünya Koç Üniversitesi’ni ve Türkiye’yi bu projeler üzerinden görecek ve destekleyecek” dedi.
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