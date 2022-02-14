Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Virüs, döngüsel bir hastalık halini alacak gibi duruyor

DHA 14 Şubat 2022 Pazartesi 09:39 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 17:06

Virüsün daha yönetilebilir bir hastalık halini aldığını söyleyen Prof. Dr. Özlü, "Salgın devam ediyor, virüs bulaşmaya devam ediyor ama hastalık daha yönetilebilir bir hastalık ve kontrol altında sürüyor. Bu da biraz işin sıradanlaştığını gösteriyor. Bu dalganın artık sıradanlaşmakta olduğunu gösteriyor. Virüs döngüsel bir hastalık halini alacak gibi duruyor. Bence gösterge bu yönde. Yani zaman içerisinde grip gibi ya da soğuk algınlığı gibi sıradan bir solunum yolu enfeksiyonuna dönüşecek, inşallah böyle olur. Böyle olmasını bekliyoruz, umut ediyoruz. Ama şu anda tabi henüz daha bu noktada olmadığımızı söylemem lazım. Çünkü grip ile karşılaştırıldığında ölüm oranları 20 kat daha fazla. Dolayısıyla tedbirli olmak önemli" dedi.

'VİRÜS DÖNGÜSEL BİR HASTALIK HALİNİ ALACAK GİBİ DURUYOR'

Virüsün daha yönetilebilir bir hastalık halini aldığını söyleyen Prof. Dr. Özlü, "Salgın devam ediyor, virüs bulaşmaya devam ediyor ama hastalık daha yönetilebilir bir hastalık ve kontrol altında sürüyor. Bu da biraz işin sıradanlaştığını gösteriyor. Bu dalganın artık sıradanlaşmakta olduğunu gösteriyor. Virüs döngüsel bir hastalık halini alacak gibi duruyor. Bence gösterge bu yönde. Yani zaman içerisinde grip gibi ya da soğuk algınlığı gibi sıradan bir solunum yolu enfeksiyonuna dönüşecek, inşallah böyle olur. Böyle olmasını bekliyoruz, umut ediyoruz. Ama şu anda tabi henüz daha bu noktada olmadığımızı söylemem lazım. Çünkü grip ile karşılaştırıldığında ölüm oranları 20 kat daha fazla. Dolayısıyla tedbirli olmak önemli" dedi. (DHA)