Koronavirüs geçirenler aşı olacak mı? Sağlık Bakanlığı cevap verdi

DHA 20 Ocak 2021 Çarşamba 14:58 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 14:58

Sağlık Bakanlığı, günlük aşılanan kişi sayısının anlık takip edildiği 'Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' sitesinden, aşılamaya ilişkin sık soruların sorulara da yanıt verildi. Sitede 'Sıkça Sorulan Sorular' başlığı altındaki bölümde aşının hastalığa karşı ne kadar süre koruyacağı, koronavirüs geçirenler, emzirenler, gebeler ve çocuklara aşı uygulanıp uygulanmayacağı, yan etki görülmesi halinde neler yapılması gerektiği gibi sık sorulan soruların cevapları yer aldı. 'Covid-19 geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım?' sorusuna, "Covid-19’u geçirenlerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. Bu koruyuculuk düzeyi kişiyi bir süre daha Covid-19’a karşı koruyacağından hastalığı geçirmiş kişiler aşı uygulanacak gruplarda değildir" cevabı verildi.

'İnaktif koronavirüs aşısı emziren kadınlara uygulanabilir mi' sorusuna, "Emzirme döneminde inaktif Covid-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Covid-19’u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir" yanıtı verildi.

'AŞIDAN SONRA MASKE, MESAFE TEMİZLİK KURALINA UYULMALI'

Aşı uygulandıktan sonra hastalığa karşı koruyuculuğun gelişmesinin genellikle birkaç hafta aldığı belirtilerek, "Bununla birlikte herkeste aynı düzeyde koruyuculuk gelişmeyebilir. Ayrıca aşılanan kişi kendisi korunuyor olsa bile virüsü aldıysa başkasına bulaştırabilir. Bu nedenle aşı uygulandıktan sonra da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından artık önlemlere gerek olmadığı açıklanana kadar bu önlemlerin alınmasına devam edilmelidir" ifadesine yer verildi.

'AŞI OLMAK, KİŞİNİN TOPLUMA KARŞI SORUMLULUĞUDUR'

Aşının zorunlu olup olmayacağı sorusuna ise "Türkiye’de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur" cevabı verildi.

Aşının pandemiyi ne zaman sonlandıracağı sorusuna "Aşıların pandemiyi ne zaman sonlandırabileceği aşının etkinliği, aşı uygulanan kişi sayısı, aşı uygulamasından sonra maske, mesafe ve temizlik önlemlerinin alınmasına ne kadar dikkat edildiği gibi pek çok faktöre bağlıdır. Bugüne kadar elde edilen veriler, aşının pandemiyi ne zaman sonlandıracağıyla ilgili yeterli bilgi sunmamaktadır" cevabı verildi.

AŞILAR GÜVENLİ Mİ?

Aşının güvenilir olup olmadığı sorusuna ise "Hiçbir aşı, faz çalışmaları yapılmadan, bu çalışmaların sonuçları ilgili mercilerle şeffaf bir şekilde paylaşılmadan onay alamaz, piyasaya sürülemez. Aşı çalışması yapan kuruluş, geliştirme ve üretim sürecinde uluslararası kalite standartlarına uymak zorundadır. Bu standartlar İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP-Good Laboratory Practices), İyi Klinik Uygulamaları (GCP-Good Clinical Practices) ve İyi Üretim Uygulamaları’dır (GMP-Good Manufacturing Practices). Ayrıca faz çalışmaları sırasında aşıyla ilişkili olduğu düşünülen ve insan sağlığını belirgin ölçüde olumsuz etkileyen bir durum saptandığında çalışmalar durdurulmaktadır. Yalnızca sorunun aşı ile ilişkili olmadığından emin olunması durumunda çalışmalar sürdürülmekte, aşılama yapılıyor ise kaldığı yerden devam ettirilmektedir. Bu çerçevede ülkemizde uygulanmaya başlanan COVID-19 aşılarının faz çalışmalarında çalışmanın durmasına sebebiyet verecek bir yan etki ile karşılaşılmamıştır. Uygulama aşamasında da güvenliği konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır" yanıtı verildi.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için çocuklara Covid-19 aşısının uygulanmayacağı belirtildi.