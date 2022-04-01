İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2022 Cuma / 29 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6943
  • EURO
    16,2247
  • ALTIN
    910.627
  • BIST100
    2251.68
Sağlık

Koronavirüs ''grip muamelesi'' görecek

Polonya'da Kovid-19'a bugünden itibaren grip muamelesi yapılacak, test için doktorun hastayı sevk etmesi gerekecek.

AA1 Nisan 2022 Cuma 16:55 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 16:55
ABONE OL

Polonya Ulusal Sağlık Fonu, 1 Nisan itibarıyla Kovid-19 semptomları gösteren hastaların test yaptırmak için doktor onayına ihtiyaç duyacağını; eczanelerde, laboratuvarlarda ve hastanelerde keyfi test yaptırmanın mümkün olmayacağını açıkladı.

Açıklamada, doktorun talebiyle yapılacak hızlı antijen testlerinin ücretsiz olacağı, ayrıca ameliyatlardan önce negatif test sonucu gösterme zorunluluğunun kaldırıldığı belirtildi.

Öte yandan doktor talebiyle yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması durumunda hastayı karantinaya alma kararını yine doktor verecek.

Bu arada Polonya Sağlık Bakanlığına göre son 24 saatte Kovid-19'dan 74 kişi öldü, 4 bin 53 yeni vaka tespit edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.