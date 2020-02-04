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Sağlık

'Koronavirüs' için negatif basınçlı sedyeler

Sağlık Bakanlığı'nca, Türkiye'de olası 'koronavirüs' taşıyan hastaların sevk edilmesinde kullanılmak üzere özel negatif basınçlı sedyeler hazırlandı.

DHA04.02.2020  18:28 - Güncelleme: 04.02.2020  18:29

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de henüz koronavirüs taşıyan hastaya rastlanmamasına rağmen tüm önlemleri almaya devam ediyor. Bu kapsamda olası virüs saptanan hastaların naklinde kullanılması için özel negatif basınçlı sedyeler hazırlandı. Dış ortandan tamamen izole sedyeler, temiz havayı hasta ile buluştururken, hastadan enfekte havayı ise filtreden temizleyerek dışarıya veriyor.

Ankara 112 İl Ambulans Başhekim Yardımcısı Dr. Mustafa Çağlı, Ankara'da negatif basınçlı 3 sedye bulunduğunu belirterek, "Aslında bunlar 2010 yılından bu yana Türkiye’de hava yoluyla bulaşıcı hastalıklarda önlem ve koruyucu amaçlı kullandığımız sedyeler. Şu anda da koronavirüse karşı herhangi bir şüphede bunları kullanacağız" dedi.

Çağlı, Türkiye’de koronavirüs tanısı alan hasta bulunmadığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Böyle tanı olan hastamız olursa herhangi bir merkeze nakli gerekebilir. Transferin gerçekleşmesinde bunları kullanacağız. Negatif basınçlı sedyeler tamamen dış ortamdan izoleler. Dışarıdan aldıkları temiz havayı hastayla buluşturuyor, hastadan çıkan enfekte havayı filtreden temizleyerek dışarıya veriyorlar. Arka tarafındaki deliklerden temiz havayı içeriye alıp, hasta soluduktan sonra bulaş olmaması için filtreyi çekip, o havayı dışarıya çıkartıyoruz. Yani normal havayla içerideki hastanın tamamen izolasyonu sağlanıyor."

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