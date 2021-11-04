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Sağlık

Koronavirüs ilacına onay çıktı

Koronavirüs için hap kullanımına onay çıktı. İngiltere'nin ilaç düzenleyicisi yaptığı açıklamada, Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından ortaklaşa geliştirilen Kovid-19 hapını onayladığını söyledi. Böylece İngiltere, Korona virüs aşısında olduğu gibi, Korona virüs hapını da ilk onaylayan ülke oldu.

4 Kasım 2021 Perşembe 14:01 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 14:09
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İngiltere'nin ilaç düzenleyicisi kurumu, ABD ilaç devi Merck'in COVID-19 için geliştirdiği Molnupiravir'in kullanımına onay verdi.

Böylelikle İngiltere aşının ardından ilaca da onay veren ilk ülke oldu.

Washington Post'un haberine göre Merck Başkanı Robert M. Davis yaptığı açıklamada, "Molnupiravir'i dünyanın dört bir yanındaki hastalara mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için hem titizlikle hem de aciliyetle hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ekim ayında yayımlanan veriler, Molnupiravir'in COVID-19'a yakalanma riski yüksek olanlar için ölüm veya hastaneye kaldırılma oranını yarı yarıya indirebileceğini ortaya koymuştu.

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