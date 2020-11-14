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Sağlık

Koronavirüs nörolojik sorunlara neden oluyor

Koronavirüs hastalarının yüzde 20'sinin iyileştikten sonra zihinsel rahatsızlar yaşadığı ortaya çıktı.

DHA14 Kasım 2020 Cumartesi 10:18 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 10:18
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Tıp dergisi Lancet Psychiatry’de yayımlanan bir araştırma, koronavirüs hastalarının yüzde 20’sinin iyileştikten sonra zihinsel rahatsızlıklar yaşadığını gösterdi. ABD’de koronavirüs teşhisi konmuş 62 binden fazla kişinin kayıtlarının incelendiği araştırmada, teşhis konulduktan sonraki 90 gün içerisinde görülen en yaygın rahatsızlıkların anksiyete, depresyon ve uykusuzluk olduğu gözlemlendi.

İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nde psikiyatri profesörü olan Paul Harrison, "İnsanlar koronavirüsten kurtulanların daha büyük zihinsel sağlık sorunları yaşayabileceğinden endişeleniyorlar ve bulgularımız bunun muhtemel olduğunu gösteriyor" dedi.

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