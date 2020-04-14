Koronavirüs tedavisi ücretsiz mi? Sigortası olmayanlar ücretsiz koronavirüs tedavisi olabilecek mi?

14 Nisan 2020 Salı 14:17 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 14:17

Koronavirüs tedavisi ücretsiz mi? sorusu yanıt buldu. Tüm dünyada pandemi olarak kabul edilen koronavirüsün tedavisi ücretsiz oldu. Bu haber sonrası sosyal günevcesi olmayan vatandaşlar, Sigortası olmayanlar ücretsiz koronavirüs tedavisi olabilecek mi? konusunu araştırmaya başladı. Bugün alınan kararla birlikte, koronavirüse (Covid-19) yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak. Koronavirüs tedavisine ve tedavi ücretine dair merak edilenler haberimizde.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, koronavirüse yakalanan tüm yurttaşların tedavisi sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmadan ücretsiz şekilde yapılacak.

Kararla birlikte, kişisel koruyucu ekipman, hastalığın tespitinde kullanılan testler, kitler, ekipmanlar ile ilaçlardan herhangi bir ücret alınamayacak.

Covid-19'la mücadele kapsamında pandemi testleri, korunma ekipmanları ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, kamuoyunda "Tasarruf kararnamesi" olarak bilinen ve 4376 sayılı kanun hükümlerinden muaf tutulacakların tespitine dair ilgili Bakanlar Kurulu kararından muaf tutuldu.

KORUYUCU EKİPMAN DAHİL

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve ilgili Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı eki karara göre, salgın kapsamında, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm kişiler, Sağlık Bakanlığı'nca temin edilerek dağıtımı yapılan test, koruyucu ekipman ve ilaçlardan yararlanmada söz konusu kararname hükümlerinden muaf tutuldu.

Muafiyet kapsamında; hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü kişisel koruyucu ekipman, hastalık teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin ekipman, hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlar yer alıyor.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ

Koronavirüs hastalığını (COVID-19) önlemek veya tedavi etmek için spesifik bir ilaç yoktur. Hastalar nefes almalarına yardımcı olmak için destek tedavisine ihtiyaç duyabilirler.

Koronavirüs bir bakteri olmadığı için antibiyotikler işe yaramaz. Şu anda koronavirüse özgü bir tedavi yoktur. Ana tedavi, semptomatik tedavidir. Belirtilere yönelik hastanın ateşi düşürülerek ciğerlerindeki virüsün yayılması engellenmeye çalışılmaktadır.

Koronavirüs tedavisi ve koronavirüs aşısı geliştirme çalışmaları sürmektedir. Her virüs gibi coronavirüste de bağışıklık sistemini güçlü tutmak (yeterli kaliteli uyku, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite) önemlidir.