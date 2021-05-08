Koronavirüs tedavisinde aşırı antibiyotik kullanımı uyarısı

DHA 08 Mayıs 2021 Cumartesi 13:48 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 13:48

Hindistan'da farklı hastanelerde çalışan doktorlar yerel medyaya yaptıkları açıklamada, ülkede koronavirüs tespit edilen hastalarda 'hastaneden kapılan ya da ikincil enfeksiyonlara' önlem olarak reçetesiz ve doktor tavsiyesi olmadan aşırı miktarda kullanılan antibiyotiklerin zararları konusunda uyardı. Care Hastanesi'nden Dr Meraj Saikh, hastaların koronavirüsün ilk gününde doktor tavsiyesi olmadan yüksek dozda antibiyotik kullanılmasının, daha sonra vücutta o ilacı etkisiz hale getirdiğini belirtti. Dr Meraj Saikh, ayrıca aşırı ve yüksek dozda kullanılan antibiyotiğin koronavirüs hastalarında iyi bakterileri de öldürdüğü için başka bakterilere de fırsat yaratarak hastanın hayatını tehlikeye attığını ifade etti.

Viveka Superspecialty Hastanesi'nde çalışan Dr Nikhil Balankhe ise, antibiyotiklerin koronavirüs hastalarının tedavisinde doktorun kararına bağlı olarak kullanılması gerektiğini açıkladı. Dr. Balankhe, "Antibiyotiklerin yanlış kullanımı, tedaviyi zorlaştırarak dirençli bakterilerin yayılmasını sağlar. Bu yeni mutasyona (Kovid-19) karşı kullanılacak antibiyotik mevcut değil" ifadelerini kaydetti.

Care Hastanesi'nden acil servis doktoru Kamal Bhutada, Hindistan'ın zaten dirençli bakterilerle dolu olduğunu ve doktorların gerekli haller dışında koronavirüs tedavisinde yüksek dozda antibiyotik kullanmaması gerektiğini belirtti.