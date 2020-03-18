Koronavirüse karşı cep telefonu temizliği nasıl yapılmalı?

AA 18 Mart 2020 Çarşamba 11:10 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 11:10

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, yeni tip koronavirüste cep telefonlarının da risk oluşturabileceğine işaret ederek, gün içinde birkaç kez temizlenmesi gerektiği uyarısını yaptı.

AA muhabirine bilgi veren Topkaya, gün içinde birçok kez cep telefonlarıyla temas halinde olduğunu belirterek, el hijyenine dikkat edilmediği takdirde virüsün birkaç saat boyunca telefonların yüzeylerinde canlı kalabildiğini anlattı.

Bu durumda yüz bölgesi, ağız ve buruna yakın bölgelere telefon yaklaştığında bulaşma olasılığının artabildiğini dile getiren Topkaya, el hijyenine maksimum önem gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Güvenli olmayan, bilinmeyen yerlere dokunulduğunda uzun süre cep telefonlarını elde tutmamaya gayret etmekte yarar var. Ayrıca el hijyenine maksimum önem göstermeliyiz. El yıkamanın mümkün olmadığı yerlerde de dezenfektanlarla ellerin temizlenmesi gerekir. Yayılımın daha hızlı olabileceği bir dönemdeyiz. Bu nedenle cep telefonlarının da birkaç saatte bir temizlenmesinde fayda var."

Cep telefonlarına zarar vermeyecek şekilde yüzeylerinin temizlenmesinin yarar sağlayacağını vurgulayan Prof. Dr. Topkaya, "Bu noktada temizlik için el antisepsisi için önerilen solüsyonlarla, el antiseptikleri ya da alkol bazlı antiseptikler veya kolonya ile birkaç saat aralıklarla silmek yeterli olacaktır. Ancak daha da önemlisi el hijyenine dikkat etmektir." diye konuştu.

- CEP TELEFONU TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALI?



AA muhabirinin uzmanlardan derlediği bilgilere göre cep telefonu temizliği yapılırken önce cihaz kapatılmalı ve kulaklık, şarj aleti gibi tüm harici kablolar çıkarılmalı.

Temizlik için yumuşak, hafif nemli, tüy bırakmayan bir bez kullanılmalı. Temizlikte kullanılacak sıvı maddeler kesinlikle cihazla direkt temas etmemeli, herhangi bir temizlik maddesine batırılmamalı. Dezenfektan veya sabunlu suyla nemlendirilmiş bezle cihaz hafifçe silinmeli. Özellikle ekran yüzeyi, parmak izi okuyucusu gibi bölümlere zarar vermemek için silme işlemi baskı uygulanmadan, hafifçe yapılmalı.

Silme işlemi esnasında cihazdaki şarj ve kulaklık girişi gibi açıklıkların neme maruz bırakılmamasına dikkat edilmeli. Bu işlem bittikten sonra kuru biz bezle telefon tekrar silindikten sonra kullanıma açılmalı.

Bir cep telefonu üreticisi de destek sayfasından cep telefonlarının dezenfeksiyonları sırasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi notu paylaştı.

Yazında, "Yüzde 70 izopropil alkollü mendil veya dezenfektan mendil kullanarak telefonunuzun dış yüzeylerini hafifçe silebilirsiniz. Ağartıcı madde kullanmayın. Açıklıkları neme maruz bırakmayın ve cihazınızı herhangi bir temizlik maddesine batırmayın." uyarısı yer aldı.