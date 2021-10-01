Koronavirüste ezber bozan keşif! Onları etkilemiyor

Hürriyet 1 Ekim 2021 Cuma 08:51 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 08:51

Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor... İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen virüs 10 milyonlarca kişiye bulaştı.

4.5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan virüs bilim dünyasının bir numaralı gündemi. Koronavirüsü mercek altına alan bilim insanları neredeyse her gen yeni bir bilgiye ulaşıyor.

Bu sayede 'eski normal'lerimizi geride bırakmamıza neden olan virüsü daha iyi tanıyor ve onunla nasıl mücadele edebileceğimizi belirleyebiliyor. Virüs son dönemde varyantları ile gündemde.

O varyantlardan en dikkat çekeni ise Delta. Hürriyet'te yer alan habere göre, Delta dünya genelindeki vaka sayılarında artışa neden olurken, tabiri caizse yüreklere su serpen haber İskoçya'dan geldi.

EZBER BOZAN KEŞİF

Zira MRC-Glasgow Üniversitesi'nden gelen haber ise salgının seyrini değiştirebilecek cinsten. İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, bu üniversitede görev alan araştırmacılar koronavirüse karşı bağışıklığı şekillendirebilen geni tespit etti.

Ekip, bazı hastanın genetik yapısındaki küçük farklılıkların, bazı insanların Kovid enfeksiyonuna karşı nasıl güçlü bir doğal savunma geliştirebilmesini sağladığı görüşünde.

EN ŞANSLI GRUP!

OAS1 adı verilen ve belirli bir proteini kodlayan geni keşfeden ekip bu gene sahip olan kişilerin koronavirüse karşı doğal bir savunma geliştirdiğini belirledi. Ekip söz konusu proteinin insanları nasıl koruduğuna da açıklık getirdi.

Sonuçları Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, bazı insanları OAS1'in daha koruyucu bir türünü taşıyor. Bu tür ise virüsü tespit etmede ve hücresel silahları onunla mücadele etmek için yönlendirmede daha etkin bir rol oynuyor.

Başka bir deyişle OAS1'in daha koruyucu türüne ev sahipliği yapan kişiler koronavirüse karşı daha etkili bir korumaya sahipler. Hastaneye yatan Kovid hastalarını inceleyen ekip oldukça ilginç sonuçlara ulaştı.

OAS1'in daha koruyucu türüne sahip olan ve olmayan hastalar karşılaştırıldı. Buna sahip olmayan hastaların yoğun bakım ünitesine kaldırılma ya da ölme olasılığının 1,6 kat daha fazla olduğunu belirlendi.

Ancak uzmanlar bu durumun olası bir mutasyonda değişebileceğinin altını çiziyor. Zira virüsün yeni bir versiyonu OAS1'in daha koruyucu türünü yenmenin bir yolunu bulabilir.

Uzmanlar virüsün bu savunmayı aşma becerisini kazanmasının virüsün daha ölümcül ya da bulaşıcı hale gelmesi ile aynı anlama geldiğinin altını çiziyor.