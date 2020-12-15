Koronavirüsü yendi, diğer hastalara şifa olmak için immün plazma bağışçısı oldu

DHA 15 Aralık 2020 Salı 12:00 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 12:00

Kayseri’de yaşayan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ramazan Temizkalp, geçen 15 Ekim'de yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Temizkalp'e yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Temizkalp, evinde karantinaya alınarak, ilaç tedavisi görmeye başladı. 14 gün süren tedavinin ardından Temizkalp, sağlığına kavuştu. Koronavirüsü yenen Temizkalp, immün plazma bağışçısı olmaya karar verdi. Türk Kızılayı Kan Merkezi’ne başvuru yapan Temizkalp, immün plazma bağışı yaptı. Yaşadığı süreci anlatan Temzikalp, "Koronavirüs sürecini atlattım ve çok sıkıntılı anlar yaşadım. 'Bu hastalığı yaşayanlara nasıl yardımcı olabilirim' diye bir düşünce içine girdiğim için bağış yapıyorum. Sosyal bir platform üzerinden immün plazma bağışı isteyen birisiyle karşılaştım. Bu bağışın Türk Kızılayı Kan Merkezi vasıtası ile verildiğini öğrenerek, buraya geldim. İmmün plazma bağışıyla ilgili araştırma yaptığımda sıkıntılı bir durum olmadığını öğrendim. Korktuğum gibi değilmiş" dedi.

'HERKESE CAN KURTARMALARINI TAVSİYE EDERİM'

Koronavirüsü yenen kişilere immün plazma bağışı önerisinde bulunan Temizkalp, "Covid-19 hastalığını atlatan kişiler bu sürecin zorluğunu zaten biliyorlar. 'Diğer hastalara nasıl yardımcı olabilirim' düşüncesinde olan vatandaşların kesinlikle korkmamaları gerekiyor. Normal bir kan alımı gibi gerçekleşiyor. Hiçbir acısı da yok. Zaten diğer hastaları kurtarma düşüncesi olduğu için motive de oluyorlar. Herkese can kurtarmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.