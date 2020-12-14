Koronavirüsü yenen AK Parti İl Başkanı Tever: Bu hastalığın yaşı yok

AA 14 Aralık 2020 Pazartesi 12:12 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 12:12

Yunus Tever, anne ve babasına Kovid-19 teşhisi konulmasının ardından semptom göstermesi üzerine 18 Kasım'da test yaptırdı.

Test sonucu pozitif çıkan ve genel durumu iyi olduğu için doktorların tavsiyesiyle evinde izole edilerek tedavisine başlanan Tever, Sağlık Bakanlığınca verilen ilaçları kullandı.

Hastalık boyunca baş ve kas ağrıları ile halsizlik şikayetleri yaşayan Tever'in bir süre sonra belirti göstermeleri nedeniyle eşi ve oğluna yapılan test sonuçları da pozitif çıktı.

Ailesinin ve kendisinin tedavi süreci evde devam eden Tever, dengeli beslenerek ve doktorların verdiği reçeteye uyarak geçirdiği zorlu süreci atlattı.

- "BAŞ VE EKLEM AĞRISI İLE HALSİZLİK OLDU"

Hastalıkla mücadele sürecinde yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaşan Tever, ailesinde pozitif vaka görülmesiyle kronik rahatsızlığı bulunan annesi ve babası için endişelendiklerini söyledi.

Anne ve babasının da Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını belirten Tever, "Bir gün sonra baş ağrısı şikayetinden sonra test yaptırdım pozitif çıktı. İlk endişelenmemiz; anne ve babamız içindi. Allah'a şükür onlar da bizlere göre biraz daha ağır atlatmalarına rağmen, süreci tamamlamış oldular." dedi.

Tever, hastalık sürecinde çok fazla sıkıntı yaşamadığını, baş ve eklem ağrısı ile halsizlik semptomlarının bulunduğunu dile getirerek, kendisini rahatsız edecek pozisyonla karşı karşıya kalmadığını kaydetti.

Yakınlarından telefonlar geldiğini ve kendilerine tavsiyelerde bulunulduğunu anlatan Tever, "Doktorların talimatları doğrultusunda Bakanlığımızın vermiş olduğu ilacı harfiyen kullandık. Bu çok önemli. Bakanımız ilacı kullanmayanların ağır hasta olarak süreç yaşadığını söylüyor. Bakanlığımızın reçetesini harfiyen uygulamış olduk. Elhamdülillah sürecimiz çok sıkıntı yaşamadan geçmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Tever, sağlık çalışanlarının, filyasyon ekiplerinin özverili çalışma gösterdiğine işaret ederek, "Telefonla arıyorlar, kısa sürede ilacı ayağınıza kadar getiriyorlar ve nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin bilgi veriyorlar. Bir telefon numarası da bırakıp farklı bir semptom veya ağırlaşma hissedildiğinde aramamız istendi. 2 günde bir arayıp durumumuzu sordular. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Allah bütün sağlık çalışanlarımızdan razı olsun." şeklinde konuştu.

- "MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK KURALLARINA MUTLAKA UYALIM"

Test sonucunun pozitif olmasından sonra endişelendiklerini, tedirgin olduklarını aktaran Tever, "Hemen kendimi bir odada izole ettim. İki gün sonra da eşim, daha sonra 13 yaşındaki oğlum da semptom gösterince test yaptırdık." dedi.

Tever, hastalığın ciddiye alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bu hastalığın yaşı yok, 40 yaşında bir doktor, 30-50 yaşında bir vatandaşımız vefat edebiliyor. Onun için tabii endişelendik, 'Bugün böyleyiz ama yarın farklı bir semptomla karşı karşıya kalacak mıyız' diye. Elhamdülillah süreç rahat bir şekilde geçmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Tek başına bir odada 3 gün yaşadığını, o süreçte insanın biraz kendini dinlediğini dile getiren Tever, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sıkıntılı bir süreç, insanların bu şekilde karantinayı tek başına yaşaması. Bir ihtiyacınız olduğu zaman bile çok rahat gideremiyorsunuz ama elhamdülillah süreç tamamlanmış oldu. Bu hastalık, vatandaşımızın bağışıklık sistemiyle alakalı sıkıntısı varsa maalesef çok farklı semptomlar gösterebiliyor. Onun için vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına muhakkak uyması gerekiyor. Toplumsal olarak söylenenlere riayet ettiğimiz takdirde inşallah süreç daha az sıkıntılı bir şekilde geçmiş olacak."