Koronavirüsün 4 yeni belirtisi daha ortaya çıktı

26 Haziran 2020 Cuma 11:43 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 11:43

Koronavirüs 10 milyon insanı etkileyen bir pandemiye dönüştü. Hastalığın aşısı bulunmadığı gibi araştırmacılar halen koronavirüsü tanıma sürecinde. Son olarak CDC koronavirüse dair dört yeni belirtiyi resmi olarak duyurdu. Böylece CDC'nin listesindeki semptom sayısı 11 yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kurumu koronavirüse dair yeni açıklamalar yaptı.

CDC, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin dört yeni semptomu listeledi.

Kovid-19 salgını ilk ortaya çıktığında ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı temel belirtiler arasındaydı.

Aralık 2019'dan beri yaklaşık 10 milyon insan Kovid-19'a yakalandı. Araştırmacıların eline daha fazla veri geçtikçe Kovid-19 semptomlarına yenileri eklendi.

CDC son olarak resmi Covid-19 semptomları listesini güncelledi. Kurumun listesine dört yeni belirti girerken, toplam semptom sayısı 11 oldu.

YENİ 4 SEMPTOM

NTV.com.tr'nin haberine göre, Halsizlik, ishal, tıkanıklık ya da burun akıntısı ve son olarak mide bulantısı veya kusma Covid-19'un yeni semptomları arasında girdi.

EN YAYGIN 11 BELİRTİ

Ateş

Öksürük

Nefes darlığı

Halsizlik

Kas ya da beden ağrısı

Baş ağrısı

Tat ve koku kaybı

Boğaz ağrısı

Tıkanıklık veya burun akıntısı

Mide bulantısı veya kusma

İshal