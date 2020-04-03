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Sağlık

Koronavirüsün bir organı daha etkilediği ortaya çıktı

Akciğerleri hedef alarak solunum sıkıntısına neden olan koronavirüsün kalp yetmezliğine de neden olduğu da ortaya çıktı.

03 Nisan 2020 Cuma 14:33 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 14:33
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Dünyada etkisini gösteren koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Araştırmalar sonucunda akciğerleri hedef alarak solunum sıkıntısına neden olan koronavirüsün başka bir organı etkilediği de ortaya çıktı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Kurucu Şefi Prof. Dr. Ahmet Akgül, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yalnızca akciğer yetmezliğine değil kalp yetmezliğine de neden olduğunu ifade etti.

HÜCRE ZARINDA KAPI BULURSA GİRİYOR

Prof. Dr. Akgül yaptığı açıklamada, koronavirüsün vücuda girdiği zaman kendini çoğaltmak için hücrelerin içine girmesi gerektiğini, yoksa yaşayamayıp yok olduğunu belirtti.

Koronavirüsün hücre içine girmek için hücre zarında bir kapı bulması gerektiğini, bu kapının da Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim 2 (ACE2) reseptörü olduğunu aktaran Akgül, bu alıcı olmadığı takdirde hücreyi teğet geçtiğini ve hücrenin temiz kaldığını kaydetti

Bu alıcılar hangi hücrelerde bulunuyorsa o hücrelerin hasta olduğuna dikkati çeken Akgül, "Bu alıcılar akciğer, kalp, damarlar ve bağırsaklarda var. O nedenle, koronavirüs akciğeri hasta ettiği gibi kalbi de etkilemektedir." ifadesini kullandı.

"KALP KASININ İLTİHAPLANMASINA BAĞLI ŞİKAYETLER GÜNDEMDE OLACAKTIR"

Prof. Dr. Akgül, şu ana kadar medyada akciğer ile ilgili şikayetlerin üzerinde durulduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

İlerleyen zamanlarda virüsten dolayı kalp kasının iltihaplanmasına bağlı şikayetler gündemde olacaktır. Kovid-19 hastalarının birçoğunda kalp kası harabiyetini gösteren troponin enzimi yükselmektedir. Kalp kasının virüsle etkilenmesine miyokardit denir ve tedavi edilmezse kalp yetmezliğine neden olur.

Yani, hastaneye Kovid-19 tanısıyla yatanlar şu anda akciğer tomografisinde düzelme olduğunda evde tedaviye gönderiliyor. Fakat kalpteki durum bazen gözden kaçırılıyor. Oysa biz, troponin yüksek hastalara ekokardiyografi de yapıyoruz. Gerekirse kalp yetmezliği tedavileri de başlıyoruz."

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