Kovid-19 şüphesiyle acil servise başvuran gençlerin sayısı artıyor

AA 18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:10 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:10

Oğuztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustos ayında vaka sayılarının artmasıyla acil servise Kovid-19 şüphesiyle başvuran hastaların sayısında da artış yaşandığını belirtti.

Özellikle aşısız kişilerin hastalığa daha çabuk yakalandığını ifade eden Oğuztürk, hiçbir aşının kişiyi hastalıktan yüzde 100 korumadığını ancak hem inaktif hem de mRNA aşılarının kişiyi korumada ciddi anlamda fayda gösterdiğinin görüldüğünü aktardı.

Prof. Dr. Oğuztürk, aşı olan kişinin hastalansa dahi hastalığı çok hafif belirtilerle atlattığını ve buna bağlı yoğun bakım ile servis yatış oranlarının çok düşük olduğunu kaydetti.

- "Acil servise başvuran 65 yaş üstü vatandaşların sayısı düşük"

65 yaş üstü vatandaşların genel anlamda Kovid-19 aşı prosedürüne uyduğunu, iki ve hatta üçüncü doz aşılarını zamanında yaptırdığını aktaran Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, acil servise Kovid-19 şüphesiyle başvuran 65 yaş üstü vatandaşların sayısının düşük olduğunu kaydetti.

Oğuztürk, genç nüfusta ise aşılanma oranının daha düşük, Kovid-19 nedeniyle hastaneye başvuru oranının yaşlılara göre daha fazla olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Oğuztürk, şunları kaydetti:

"Acil servise başvuran hastalar içinde yoğun bakım ve servise yatırdığımız genç hastalar var. Bunlara sorduğumuz zaman maalesef eksik doz aşıları olduğunu görüyoruz. Birinci dozdan sonra ikinci dozu yaptırmayan hastalarımız var veya hiç aşı yaptırmayanların olduğunu görüyoruz. Ben, klinik olarak kendi gördüklerime istinaden net olarak söyleyebilirim ki iki doz aşı yaptırıp da yoğun bakıma yatırdığım genç hasta şu an itibarıyla yok."