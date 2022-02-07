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Sağlık

Kritik toplantı sona erdi! Bakan Koca dikkat çeken detayı paylaştı

Sağlık Bakını Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, 'İstanbul'daki günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar %10'dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76.' ifadelerini kullandı.

AA7 Şubat 2022 Pazartesi 19:01 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 05:35
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da günlük Kovid-19 vaka sayısının 40 binden 20 binin altına indiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki son durumu ele aldıklarını açıkladı.

İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastaların yüzde 90'ının 60 yaş üzeri olduğunu belirten Koca, "Yaklaşık yüzde 88'i aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir. İstanbul'daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız." dedi.

Bakan Koca, paylaşımında "Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar yüzde 10'dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76." ifadelerini kullandı.

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