Merak edilen soruya cevap verdi! Uğur Şahin'den rahatlatan ''aşı'' açıklaması

10 Ağustos 2021 Salı 08:02 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 08:02

Delta varyantı için BionTech'ten yapılan açıklama endişeleri az da olsa giderdi.

Dünya çapında aşılama kampanyaları tüm hızıyla devam ederken birçok ülkede görülmeye başlayan Kovid-19 varyantları endişeye neden olmaya devam ediyor. DSÖ tarafından da baskın hale geldiği konusunda uyarılar yapılan Delta varyantı konusunda Uğur Şahin'in yaptığı son açıklama ise yüreklere su serpti. Şahin BioNTech aşısının varyanta karşı etkili olduğunu ifade etti ve şimdilik aşıda uyarlama yapmaya gerek görmüyoruz dedi.

"BioNTech-Pfizer tarafından geliştirilen birinci nesil Kovid-19 aşısı Delta da dahil olmak üzere hali hazırda dolaşımda olan varyantların hepsine karşı etkili. Bu sebepten dolayı aşımızda şu an için herhangi bir uyarlama çalışması yapmayı düşünmüyoruz."

Bu sözler BionTech CEO'su ve aşıyı geliştiren ekibin başında yer alan Prof. Dr. Uğur Şahin'e ait. Şahin bugün yaptığı açıklamada aşıyı varyantlara karşı uyarlamanın henüz gerekli olmadığını söyleyerek tüm dünyaya rahat bir nefes aldırdı.

Hürriyet'in haberine göre, "Önümüzdeki 12 ay içinde, yeni varyantlar oluşursa aşıyı bu varyantlara göre uyarlamak söz konusu olabilir ancak şu anda buna ihtiyaç duymuyoruz." diyen Şahin, bunun ancak aşı varyantlar karşısında etkisiz kalırsa ve bu da deneyler ve saha verileriyle kanıtlanırsa bu yönde çalışma yapılabileceğini ifade etti.

Koronavirüs salgınında varyant oluşumunun ve hızla değişen verileri zamanlama konusunu oldukça önemli kıldığını söyleyen Şahin aceleci bir kararın yanlış sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi.

"Önümüzdeki üç ya da altı ay içinde yeni bir varyant ortaya çıkar ve baskın hale gelirse bizim şu anda yaptığımız değişiklik zararımıza olacaktır. Bu sebepten karar almadan önce çok sağlıklı bir değerlendirme yapmak şart." sözlerini kullandı.

Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda üçüncü takviye dozu için elimizde son derece sağlıklı veriler bulunmakta. Birinci nesil ana aşının varyantlara karşı etki oranı da oldukça yüksek. Bu veriler ışında ilerleyeceğiz."

BionTech ve Pfizer birlikte geliştirdikleri aşının takviye dozunun yeni dalgaların oluşumunun önüne geçtiğini vurgularken Fransa ve Almanya gibi ülkeler ileri yaştaki ve riskli gruptaki vatandaşları için üçüncü doz önereceklerini ve bununla ilgili takvimlerini açıklamış durumda.

BioNTech-Pfizer, şu ana kadar 100'den fazla ülkeye 1 milyar dozdan fazla aşı temin etti. Şirket yıl sonuna kadar kapasitesini 3 milyar doza çıkarmayı hedefliyor., 2022 içinse hedeflenen dozun yılda 4 milyar olacağı açıklandı.