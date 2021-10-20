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Sağlık

Mersin'de TURKOVAC Faz-3 çalışması kapsamında gönüllüler aşılanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında Mersin'de, gönüllülerin aşılanmasına başlandı.

AA20 Ekim 2021 Çarşamba 13:08 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 13:14
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Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Kayseri Erciyes Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen aşı, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gönüllülere uygulanıyor.

Mersin Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Börekoğlu, gazetecilere, TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmasının, yaygın kullanım öncesi son basamak olduğunu söyledi.

Mersin'in çalışmalar kapsamında seçilmiş illerden biri olduğunu aktaran Börekoğlu, "Aşı uygulamasını Mersin'de başlattık. Aşıya dahil olma kriterlerimiz net, 18-60 yaş arası sağlıklı erkek ve kadınlara uyguluyoruz. Bilinen Kovid-19 öyküsü olmaması ve daha önce Sinovac aşısını uygun dozlarla olan gönüllüleri seçiyoruz. Gebeleri almıyoruz." dedi.

-"YAKLAŞIK 6 AY HASTALARI TAKİP EDİYORUZ"

Börekoğlu, gönüllü olmak isteyen vatandaşların, Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sinovac aşısı olanları, saha ekibimizin bilgilendirmesi doğrultusunda gönüllü olmaya teşvik etmek için bilgilendirme yapıyoruz. Bakanlığımız aracılığıyla bize gelen gönüllü hastalar da oluyor. Sayı zamanla artacak. Yeterince gönüllü olduğunu düşünüyorum. Aşının uygun bir takip süresi var. İnsanlar bu konuda rahat olsunlar. Çok yakın bir şekilde aşı uygulaması sonrasında da takip ettiğimiz bir dönem oluyor. Yaklaşık 6 ay hastaları takip ediyoruz."

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