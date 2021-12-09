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Sağlık

Monkeypox yeniden ortaya çıktı! Eyalet valisi duyurdu: 24 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Maniema eyaletinde, maymun çiçeği (Monkeypox) salgınının görüldüğü ilan edildi. Bölgede bulunan vali vekili Afani Idrissa, 191 maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini, 24 kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 17:57 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 17:58
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Bölgede maymun çiçeği salgınının yaşandığını ilan ettiklerini aktaran Idrissa, merkezi hükümete ve insani yardım vakıflarına yardım çağrısında bulundu.

Idrissa, halktan temkinli olmalarını isterken, semptom hisseden herkesin derhal en yakın sağlık merkezine başvurması gerektiğini kaydetti.

Çiçek hastalığına benzeyen maymun çiçeği salgını, çoğunlukla kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan insanlara bulaşıyor.

Hastalığın semptomları arasında ateş, baş ağrısı, kızarıklık, yorgunluk ve nefes darlığı yer alıyor.

Genellikle Orta ve Batı Afrika ülkelerinde görülen hastalık, yüzden başlayarak ellerde ve ayaklarda deri döküntüsüne de neden olabiliyor.

  • Monkeypox
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