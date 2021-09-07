7 Eylül 2021 Salı 15:08 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 15:08

Mu varyantı, Koronavirüs pandemisinde Delta varyantından sonra gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 2 kişide koronavirüsün "Mu varyantı" görüldüğünü bildirdi. Bu açıklama sonrası "Mu varyantı nedir? Covid 19 Mu varyantı belirtileri nelerdir?" sorularının yanıtları merak edilmeye başlandı. İşte Covid 19 Mu variantı ile ilgili detaylı bilgi...

MU VARYANTI NEDİR?

Ocak ayında Kolombiya'da tespit edilen Mu varyantı, Koronavirüs'ün (Covid 19) şekil değiştirmiş bir çeşididir.

Dünya Sağlık Örgütü, "aşıya dayanıklı" hale getirilen mutasyona uğramış varyantın adının Mu olduğunu ve bilimsel olarak B.1.621 olarak adlandırıldığını da açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi açıklamalarına göre Alfa, Beta, Gamma, Delta varyantıyla birlikte Mu varyantı da kurumun yakından izlediği varyantlar oldu. Şu an resmi verilere göre Alfa varyantı 193 ülkede, Beta varyantı 141 ülkede, Gamma varyantı 91 ülkede ve Delta varyantı 170 ülkede tespit edildi.

İlk olarak Kolombiya'da tespit edilen ve Güney Amerika ve Avrupa'da da görülen Mu varyantı, yeni tehlike olarak işaret ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), düzenli yayımladığı haftalık raporunda, "Mu Varyantı" olarak adlandırılan koronavirüs varyantının aşılara karşı dirençli olabileceği belirtildi.

COVİD 19 MU VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mu varyantın belirtileri arasından diğer varyant virüslerde olduğu gibi ateş yüksekliği, öksürük nöbetler, koku ve tat alma süreçlerinde bozukluklar gözleniyor.

Mu varyantını tehlikeli yapan başlıca özelliği ise aşılara daha dayanıklı hale gelebilme ihtimali taşıması olarak gösteriliyor.

Mu varyantı, ilk kez bu yılın Ocak ayında Kolombiya'da tespit edilmişti. Daha önce yapılan açıklamalarda Mu varyantı, düşük uyarı seviyesine karşılık gelen "yakından izlenmesi gereken" olarak varyant olarak duyurulmuştu.

DSÖ, 31 Ağustos'ta yayımladığı haftalık raporundai varyantın "incelenmesi" gereken varyantlar arasında olduğuna dikkat çekilirken, Güney Amerika ve Avrupa'da vakalar olduğunun altı çizildi. DSÖ, "Mu Varyantı"nın aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşündüren mutasyonlara sahip olduğunu, ancak bunu daha fazla incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN "MU VARYANTI" AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 2 kişide koronavirüsün "Mu varyantı" görüldüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un tespit edilen "Mu" varyantı ile ilgili yeni tedbir olup olmayacağının sorulması üzerine Koca, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü şu ana kadar 2 vaka dışında 'Mu' varyantı tespit ettiğimiz kişi olmadı." bilgisini paylaştı.

Bakan Koca, Türkiye'deki Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlasının "Delta" veya "Delta Plus" olduğunu ifade ederek, "İki doz aşı yapılanların sayısının artmasıyla vakaların giderek düşeceğini düşünüyorum. Ama bizim, toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar maske, mesafe gibi bildiğimiz klasik tedbirlere mutlak uyumu sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.