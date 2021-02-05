Mutasyonlu virüs nedir? Mutasyona uğrayan virüsün özellikleri nelerdir?

05 Şubat 2021 Cuma 13:29 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 13:29

Mutasyonlu virüs nedir? sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere mutasyonları dışında, 2 kişide Güney Afrika varyantı, bir kişide ise Brezilya varyantına rastlandığını bildirdi. E484K adlı mutasyonlu virüs, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarında görülen değişimin aynısını içeriyor. Öte yandan Mutasyona uğrayan virüste iki semptomun daha fazla görüldüğü ortaya çıktı. Peki mutasyonlu virüsün belirtileri nelerdir? İşte Mutasyona uğrayan virüsün özellikleri

MUTASYONLU VİRÜS NEDİR?

Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona uğramış organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonların genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahiptir.

RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür. Mutasyona uğrayan virüsün belirtileriyle ilgili de araştırmalar hız kazandı. İşte Mutasyonlu virüs belirtileri ve Mutasyona uğrayan virüsün özellikleri

MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜSÜN ÖZELLİKLERİ

-Bulaştırıcılığı daha fazla

-Öksürük ve solunum semptomları daha fazla görülüyor.

-İnsan hücrelerine daha kolay tutunabiliyor

-60 yaş üzeri kişilerde yüzde 30-40 daha ölümcül sonuçlara yol açıyor.

-Aşılara karşı daha dirençli

MUTASYONLU VİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELER?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüse ilişkin DHA'ya açıklama yaptı.

Prof. Dr. İlhan, mutasyonlu virüsün öldürücülüğünün az olmasının iki nedeni olabileceğine vurgu yaparak, "Bulaştığı kişi sayısı fazladır, daha hafif hastalık yapıyor olabilir ya da bulaştıklarında bir bölümünde yine hastalık olabileceği gibi bir bölümü daha hafif geçiriyordur, o yüzden de öldürücülük hızı düşmüş olabilir. Bunu takip edip görmek gerekiyor. Kısıtlamalara uymak gerekiyor, vatandaşlarımız şunu düşünmeli; eğer yüzde 70 bulaştırıcılık fazlaysa en az benim iki kat önlem almam gerekiyor. İngiltere'den gelen 15 hastanın tedavisinin devam ettiğini biliyoruz, yakınları da karantinada. İngiltere'deki meslektaşlarımız, öksürük ve solunum semptomlarının daha fazla olduğunu söylüyorlar. Burada da muhtemelen öyledir" ifadesini kullandı.

MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜS, TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?

Koronavirüs mutasyonu ile ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere mutasyonu sayısının ülkemizde 196 olduğunu bildirdi. Koca, tedbir uyarısını yenileyerek, "Kalabalık ve kalabalık yerlerden özellikle kaçınalım." ifadesini kullandı. Mutasyonlu virüs ile ilgili geçtiğimiz günlerde değerlendirme yapan Koca, 17 şehirde tespit edildiğini açıklamıştı. Daha sonra bu illere 6 şehir daha eklendi.

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca yazılı açıklamanın ardından bir paylaşımda daha bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz.

Vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmektedir. Hareketliliği artıracak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü ortamdan uzak duralım. Kapalı ve kalabalık yerlerden özellikle kaçınalım."