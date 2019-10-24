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Obez çocukların beyinlerinde yapısal farklılıklar gözlendi

İngiltere'de obez çocuklar üzerinde yapılan bir araştırma, beynin yönetme kapasitesi ile yüksek vücut kitle endeksi arasında bağlantı olduğunu gösterdi.

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Newatlas sitesinin haberine göre, Cambridge Üniversitesinden bilim adamlarının, yaşları 9 ila 11 olan toplam 2 bin 700 çocuğun verilerini inceleyerek yaptıkları araştırmada, obez çocuklar ile normal kilodaki çocukların beyin yapılarında farklılıklar olduğu tespit edildi.

Çalışma çerçevesinde, obez çocukların beyinlerindeki prefrontal korteks bölgesinde incelme tespit edildiği, bu incelmenin de karar verme, kendini kontrol etme ve duyguların düzenlenmesi gibi davranışları olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Araştırma ekibinden Paul Fletcher, "Bu eşsiz veri tabanı, bilişsel işlevler ile vücut ağırlığı arasındaki ilişkiyi incelememize imkan tanıyor." ifadelerini kullandı.

Obezitenin beynin çalışma kapasitesine doğrudan etki yaptığını ortaya koyan çalışmada, obezite tedavisi gören ve kilo kaybeden kişilerin bilişsel kapasitelerinde gelişme gözlendiği de hatırlatıldı.

Uzmanlar, obezitenin mi beynin yapısına etki ettiğinin yoksa beyin yapısının mı obeziteyi tetiklediğinin gelecekte yapılacak araştırmalarla tespit edilebileceğinin altını çizdi.

Araştırmanın sonuçları, "Cerebral Cortex" dergisinde yayımlandı.

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