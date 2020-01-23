Obezite gençlerde beyin hasarına yol açıyor

IHA 23.01.2020 10:01 - Güncelleme: 23.01.2020 10:01

Çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak bilinen ergenlikte alınan aşırı kiloların gençlerde beyin hasarına yol açtığını söyleyen Obezite Cerrahı Op. Dr. Tufan Ergenç, bu konuda uyardı. Ergenç, kiloların 12-16 yaş arası kişilerin MR bulgularına göre beynin duygusal ve bilinçsel yapısını etkileyen alanlarında ciddi değişimlere yol açtığını ve beyne hasar verdiğini ifade ederek, vücutta aşırı yağlanma olarak tarif edilen obezitenin her yaşta görülebileceğini kaydetti. Ergenç, "Son dönemlerde çocuklardaki obezite bizi daha çok korkutuyor. Günümüzde gençlerde obezitenin artmasının başlıca nedenleri teknolojinin gelişmesi, yanlış beslenme alışkanlıkları, yapay ve katkılı gıdaların tüketilmesi" dedi.

"OBEZİTENİN GETİRDİĞİ HASTALIKLAR; DİYABET, KALP VE DAMAR HASTALIKLARI"



Obezitenin gençlerde birçok hastalığa sebep olduğunun altını çizen Ergenç, "Obezite kalp ve damar hastalıklarına yatkınlık, diyabete yatkınlık gibi ve çeşitli hastalıkların çıkması gibi bozucu faktör olarak görülüyor bunlar. Özellikle Y kuşağındaki ortalama kilo artışının ondan önceki nesle göre çok daha artış gösterdiği saptanmış. Bu kuşaktaki artış 158 milyon çocuğun dünyada artık obez sınıfına girdiği, gireceği 2020 yılı itibarıyla öngörülmekte. Bu çok yüksek bir oran, acil önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.

"OBEZİTE ERGENLİK DÖNEMİNDE OLAN GENÇLERDE BEYİN HASARINA YOL AÇIYOR"



Op. Dr. Tufan Ergenç, obezitenin 12-16 yaş arası bireylerde ciddi yan etkileri olduğunu belirterek, "Kuzey Amerika Derneğinin yaptığı çalışma var. En son 12-16 yaş arası ergenleri ele alınmış, MR bulgularına bakmışlar. Özellikler ergen gruplarında beynin duygusal ve bilinçsel alanlarını etkileyerek ciddi defekler ve değişimler izlenmiş. Obezite ergenlerde beyin hasarına yol açıyor diyebiliriz. Tabii her obez insanda bu bulgular yüzde yüz olacak diye bir kaide yok. Ama bu riski taşımak taşımamaktan daha iyi" şeklinde konuştu.

"BASİT ÖNLEMLERLE OBEZİTE ÖNLENEBİLİR"



Geleneksel alışkanlıkların değişmesi gerektiğini vurgulayan Ergenç, "Bizim geleneksel olarak alışkanlıklarımız var. Bunların bir kısmının değişmesi gerekiyor. Basit önlemlerle önlenebilir. Örneğin etiketleri okuma alışkanlığını elde edebiliriz. Çocuklarımıza bunu verebiliriz. Kalori hesabı yapabiliriz. Çok basit önlemlerle obezite önlenebilir. Bir spor dalına yönlendirilebilir. Beslenmeleri düzeltilebilir. Küçük ve basit önlemlerle önlemek mümkün. Biraz daha hareketli yaşama geçebiliriz. Yaşam için insan önemli, sağlıklı bireyler sağlıklı toplum oluşturur. Benim tavsiyem herkes kendine ve etrafındakilere dikkat etsin" dedi.