Obezite kansere yol açıyor
Kanser tedavilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde hayat kaybını önleyen,başarılı sonuçlar elde edilse de özellikle gelişmekte olan ülkelerde kansere yakalanma oranları hızla artıyor.
Sağlıksız beslenme ve obezitenin kanserle ilişkisi olduğunun altını çizen Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, yeterli ve dengeli beslenmenin kanser dâhil pek çok hastalıktan koruduğunu anlattı. Altuntaş, “Taze meyve-sebze tüketmek, rafine un, basit şeker ve karbonhidratlardan uzak durmak, hayvansal yağları sınırlandırmak, yeterli su içmek, antioksidandan zengin beslenmek dengeli beslenmenin temelidir.Kanser hücrelerinin artmasına sebep olan, vücutta kanseri tetikleyebilecek bazı beslenme hataları bulunmaktadır. Bunların başında fazla besin tüketimi gelmektedir. Bu durum zamanla obeziteye sebep olur ve obezitenin kanser çeşitleriyle bire bir ilişkisi vardır” dedi.
Kansere yol açan 7 beslenme hatası:
- Fazla yağ
- Haftada 3’ü aşkın tüketilen et
- Asitli içecekler ve alkol
- Fazla tuz
- GDO’lu yiyecekler
- Aşırı sıcak yiyecek/içeceklerin tüketimi
- Beyaz un ve rafine şeker
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