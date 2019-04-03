Obezite kansere yol açıyor

Sağlıksız beslenme ve obezitenin kanserle ilişkisi olduğunun altını çizen Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, yeterli ve dengeli beslenmenin kanser dâhil pek çok hastalıktan koruduğunu anlattı. Altuntaş, “Taze meyve-sebze tüketmek, rafine un, basit şeker ve karbonhidratlardan uzak durmak, hayvansal yağları sınırlandırmak, yeterli su içmek, antioksidandan zengin beslenmek dengeli beslenmenin temelidir.Kanser hücrelerinin artmasına sebep olan, vücutta kanseri tetikleyebilecek bazı beslenme hataları bulunmaktadır. Bunların başında fazla besin tüketimi gelmektedir. Bu durum zamanla obeziteye sebep olur ve obezitenin kanser çeşitleriyle bire bir ilişkisi vardır” dedi.

Kansere yol açan 7 beslenme hatası: