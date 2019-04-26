'Öğün azaltarak oruca hazırlanın'

Yılmaz, “2 ana, 1 ara öğün şeklinde beslenerek, kalorisi yüksek yiyeceklerden uzak durarak bunu sağlayabiliriz” dedi. ‘Ramazan’a günler kala akşam yemeğini de iftar gibi yapın’ diyen Yılmaz, “Bir bardak su ve bir kase çorbanın ardından 15-20 dakika bekleyin. Hormon salgılanacağından doygunluk hissi artacak” dedi.