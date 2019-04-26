'Öğün azaltarak oruca hazırlanın'
Beslenme ve Diyet Uzmanı Bahtınur Yılmaz, oruç tutarken zorlanmamak için vücudu Ramazan’a hazırlamak gerektiğini söyledi.
Yılmaz, “2 ana, 1 ara öğün şeklinde beslenerek, kalorisi yüksek yiyeceklerden uzak durarak bunu sağlayabiliriz” dedi. ‘Ramazan’a günler kala akşam yemeğini de iftar gibi yapın’ diyen Yılmaz, “Bir bardak su ve bir kase çorbanın ardından 15-20 dakika bekleyin. Hormon salgılanacağından doygunluk hissi artacak” dedi.
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