Omicron varyantı dünya genelinde yayılıyor! Japonya ziyaretçi girişini yasakladı

Reuters 29 Kasım 2021 Pazartesi 11:15 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 11:15

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japonya'nın bugünden itibaren tüm yabancılara sınırlarını kapatacağını söyledi.

Önceki varyantlardan daha bulaşıcı olan Omicron varyantı ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıktıktan sonra, Avustralya, Belçika, Botsvana, İngiltere, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Hollanda ve Güney Afrika'da görüldü.

Avustralya sınırlarını kalifiye göçmenlere yeniden açma planlarını gözden geçireceğini açıkladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya'nın 1 Aralık'tan itibaren kalifiye göçmenlere ve öğrencilere sınırlarını yeniden açma planlarını gözden geçireceğini ve yabancı ziyaretçiler için iki haftalık otel karantinasını yeniden devreye almak için "biraz erken" olduğunu söyledi.

Morrison sınır kısıtlamalarınının Çarşamba gününden itibaren gevşetilmesini değerlendirmek için günün ilerleyen saatlerinde ulusal güvenlik panelinin toplanacağını ve eyalet ve bölge liderlerinin bir araya geleceğini açıkladı.

Morrison, Omicron'un ciddiyeti, bulaşıcılığı ve aşı direncinin belirlenmemiş olması nedeniyle sakin olma çağrısında bulundu.

Yeni varyantı "endişe verici bir varyant" olarak nitelendiren Dünya Sağlık Örgütü (WHO) varyantın ciddiyet düzeyinin anlaşılmasının "günler ila birkaç hafta" sürebileceğini açıkladı.

Farklı bir varyanttan şüphelenen ilk kişilerden biri olan Güney Afrikalı bir doktor, Omicron'un semptomlarının şimdilik hafif olduğunu ve evde tedavi edilebileceğini söyledi.

SEYAHAT KISITLAMALARI

Endonezya'dan Suudi Arabistan'a kadar birçok ülke, Güney Afrika'dan gelen ziyaretçilere seyahat kısıtlamaları getirdi.

Singapur Sağlık Bakanlığı, yeni varyantın görüldüğü ülkelerle "bağlantı noktaları/ulaşım ağları" olduğu gerekçesiyle Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkelerindeki aşılı kişilerin Singapur'a seyahat etmeye başlamasını ertelediğini açıkladı.

İngiltere, bugün G7 sağlık bakanlarını acil toplantıya çağıracağını açıkladı.

İsrail, ülkeye yabancıların girişini yasaklayacağını ve telefon ile vakaları izleme yönteminin yeniden devreye alacağını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden'in bugün varyant ve ABD'nin alacağı olası önlemler hakkında bilgi vereceği belirtildi.

ABD'nin bulaşıcı hastalıklar konusundaki en yetkili uzmanı Anthony Fauci, Biden'a Omicron'un bulaşıcılığı ve diğer özellikleri hakkında kesin bilgi almanın yaklaşık iki hafta süreceğini söyledi.

THERMO FISHER: TEST İLE TESPİT EDİLEBİLİYOR

ABD Gıda ve İlaç Kurumu tarafından onaylanmış tek COVID-19 testinin üreticisi olan Thermo Fisher, koronavirüs test kitlerinin yeni Omicron varyantının tespitinde de doğru sonuç verdiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) geçtiğimiz hafta Omicron varyantını SARS-CoV-2 "endişe verici varyant" olarak tanımlamış ve diğer varyantlardan daha çabuk yayıldığını belirtmişti.

Thermo Fisher şirketi yaptığı açıklamada, TaqPath adlı koronavirüs testlerinin hedef hücreler mutasyondan etkilenmiş olsa bile doğru sonuçlar verdiğini belirtti.

Thermo Fisher CEO'su Mark Stevenson, "Bu test yalnızca COVID-19 için değil...Omicron varyantının tespitinde de kullanılabilir" dedi.

Stevenson, vakanın Omicron varyantından ya da Alpha gibi benzer semptomlar gösteren başka bir varyanttan kaynaklanıp kaynaklanmadığının doğrulanabilmesi için test numunelerinin yine de bir laboratuvara gönderilmesi gerektiğini söyledi.