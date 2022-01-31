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Sağlık

Omicron'dan korunmak için tamamlayıcı doz aşılarını yaptırmamız gerekir

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, yeni tip korona virüste Omicron varyantının tehlikesine dikkat çekerek, “Omicron Varyantından sevdiklerimizi korumamızın tek yolu tamamlayıcı doz aşılarımızı yaptırmaktır” dedi.

İHA31 Ocak 2022 Pazartesi 10:17 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 10:17
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İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Omicron Varyantı ve tamamlayıcı doz aşıları konusunda açıklama yaptı. Bentli, "Omicron varyantının delta varyantı kadar şiddetli hastalık yapmadığı söylemi bizi yanıltmasın. Hastalığa yatkın kişilerde hala ağır tablolar görülmektedir. Omicron Varyantı, delta varyantından daha fazla bulaşma özelliğine sahiptir. Omicron varyantına yakalanan kişi sayısı arttığı için hastane ve yoğun bakımlara yatışlar ve maalesef vefat sayıları artmaktadır" ifadelerine yer verdi. "Daha hafif, hafif değildir" diyen Bentli, "Omicron varyantından sevdiklerimizi korumanın tek yolu, tamamlayıcı doz aşılarımızı yaptırmak ve maske - mesafe - hijyen kurallarını ihmal etmemektir" şeklinde önerilerde bulundu.

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