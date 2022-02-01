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Sağlık

Omicron'un BA.2 alt varyantı hakkında korkutan araştırma

Yapılan bir araştırmaya göre, Omicron'un BA.2 alt varyantı 'orijinal' varyanttan daha bulaşıcı.

1 Şubat 2022 Salı 09:29 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 09:29
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Danimarka'da gerçekleştirilen bir araştırma, Omicronun BA.2 alt varyantının BA.1 alt varyantından daha bulaşıcı olduğuna ve koronavirüs aşılarının sağladığı korumayı aşma ihtimali bulunduğuna işaret etti.

Dünya genelindeki Omicron kaynaklı koronavirüs vakalarının %98'den fazlası BA.1 alt varyantından oluşmakta. Ancak BA.1'in yakın kuzeni olarak adlandırılan BA.2 Ocak ayının ikinci yarısından itibaren Danimarka'da baskın varyant haline geldi.

Aralık ve Ocak aylarında yürütülen araştırmada Omicron ile enfekte olmuş olan 8,500'ün üzerinde kişi incelendi. Araştırma, BA.2 ile enfekte olmuş olan kişilerin virüsü başkalarına bulaştırma olasılığının BA.1 ile enfekte olmuş olan kişilere göre %33 daha fazla olduğunu gösterdi.

Araştırmada, "Omicronun BA.2 alt varyantının BA.1'den daha bulaşıcı olduğu ve bağışıklık sisteminin oluşturduğu bariyerleri aşabilecek özelliklere sahip olduğu sonucuna vardık. Bu özellikler aşıların sağladığı korumayı azaltabilir" denildi.

Henüz hakemli değerlendirmeden geçmemiş olan araştırma Statens Serum Institut (SSI), Copenhagen University, Statistics Denmark ve Technical University of Denmark'ta görevli araştırmacılar tarafından yürütüldü.

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