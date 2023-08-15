Op. Dr. Baver Şimşek: Burnunuz ses dalgalarıyla şekillensin

Operasyon sırasında kemik üzerinde kontrolsüz kırıklar oluşmadığını ve yumuşak dokulara da zarar verilmediğini dile getiren Op. Dr. Baver Şimşek, "Piezo cihazı yalnızca kemiği şekillendirir, etrafındaki kaslara, sinirlere, kıkırdaklara ve mukozaya zarar vermez. Bu da hem doktora ve hastaya konforlu bir ameliyat süreci sağlar hem de iyileşme dönemini oldukça kısaltır. Piezo Ultrasonik Rinoplasti'nin en önemli avantajlarından biri budur. Ameliyat sonrasında daha az ödem, şişlik, morarma ve kanama gözlenir" diye konuştu.



YENİ NESİL TAMPONLAR SİLİKON MALZEMEDEN

Op. Dr. Baver Şimşek, ameliyatla ilgili de şu bilgileri verdi: "Ameliyatın süresi, operasyonun zorluğu ve cerrahın tecrübesine göre değişir. Ancak genelde 2 ila 4 saat arasında sürer. Hasta bir gece gözetim altında tutulur, ertesi gün taburcu edilir. Operasyondan 1 hafta sonra tampon çıkarılır. Hastaları en çok endişelendiren konulardan biri de budur. Çünkü eskiden kullanılan bez tamponlar, burun içine yapışıyor ve çıkarılırken hem ağrıya hem de kanamalara neden oluyordu. Günümüzde ise silikon tamponlar kullanıyoruz, bunlar da kolaylıkla çıkarılıyor ve o sırada hastaya hiçbir ağrı vermiyor."