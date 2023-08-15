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Sağlık

Op. Dr. Baver Şimşek: Burnunuz ses dalgalarıyla şekillensin

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Baver Şimşek, Piezo Ultrasonik Rinoplasti hakkında merak edilenleri anlattı. Uygulamaya adını veren yeni nesil Piezo cihazının ses dalgalarıyla burnu şekillendirdiğini ifade eden Dr. Şimşek, “Burun kemiği şekillendirilirken normalde çekiç, keski gibi araçlar kullanılır. Piezo estetiği ise yöntemle aynı adı taşıyan cihazın yaydığı ultrasonik ses dalgalarının titreşim gücü ile burun kemiklerinin yeniden şekillendirilmesi esasına dayanır” dedi.

15 Ağustos 2023 Salı 12:35 - Güncelleme:
Op. Dr. Baver Şimşek: Burnunuz ses dalgalarıyla şekillensin
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Operasyon sırasında kemik üzerinde kontrolsüz kırıklar oluşmadığını ve yumuşak dokulara da zarar verilmediğini dile getiren Op. Dr. Baver Şimşek, "Piezo cihazı yalnızca kemiği şekillendirir, etrafındaki kaslara, sinirlere, kıkırdaklara ve mukozaya zarar vermez. Bu da hem doktora ve hastaya konforlu bir ameliyat süreci sağlar hem de iyileşme dönemini oldukça kısaltır. Piezo Ultrasonik Rinoplasti'nin en önemli avantajlarından biri budur. Ameliyat sonrasında daha az ödem, şişlik, morarma ve kanama gözlenir" diye konuştu.

YENİ NESİL TAMPONLAR SİLİKON MALZEMEDEN

Op. Dr. Baver Şimşek, ameliyatla ilgili de şu bilgileri verdi: "Ameliyatın süresi, operasyonun zorluğu ve cerrahın tecrübesine göre değişir. Ancak genelde 2 ila 4 saat arasında sürer. Hasta bir gece gözetim altında tutulur, ertesi gün taburcu edilir. Operasyondan 1 hafta sonra tampon çıkarılır. Hastaları en çok endişelendiren konulardan biri de budur. Çünkü eskiden kullanılan bez tamponlar, burun içine yapışıyor ve çıkarılırken hem ağrıya hem de kanamalara neden oluyordu. Günümüzde ise silikon tamponlar kullanıyoruz, bunlar da kolaylıkla çıkarılıyor ve o sırada hastaya hiçbir ağrı vermiyor."

  • Op Dr Baver Şimşek
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