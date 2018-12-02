Ordu'da ATV aracı devrildi: 1 ölü
Ordu'nun Kumru ilçesinde ATV aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Ordu'nun Kumru ilçesinde Süleyman Tanış'ın (65) kullandığı ATV aracı, Eskiçokdeğirmen Mahallesi mevkisinde devrildi. Kazada araçtan düşerek başını beton zemine çarpan sürücü Tanış, ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tanış, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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