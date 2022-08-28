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  • Oreo'da salmonella şüphesi: 3 üretim sahası kapatıldı
Sağlık

Oreo'da salmonella şüphesi: 3 üretim sahası kapatıldı

İtalya merkezli Ferrero çikolata şirketinin ardından Mondelez şirketi de salmonelle bakterisi şüphesiyle 3 üretim sahasını kapattı.

IHA28 Ağustos 2022 Pazar 17:44 - Güncelleme:
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İtalya merkezli Ferrero çikolata şirketinin ardından salmonella bakterisi şüphesi ABD merkezli Mondelez çikolata şirketine sıçradı. Fransız Le Figaro gazetesinin haberine göre Oreo, Mikado ve Pepito'nun üreticisi olan şirket, ürünlerinde salmonella bakterisi olma ihtimali üzerine 3 üretim sahasını kapattı.

Şirket yöneticilerinin kapatma nedenini "büyük temizlik" olarak öne sürdüğü haberde, asıl nedenin salmonella bakterisi uyarısı olduğu iddia edildi. Haberde, üretimdeki yavaşlama nedeniyle piyasalarda söz konusu ürünlerde arz sıkıntısı yaşandığına dikkat çekilirken ayrıca, şirketin faaliyetlerini durdurduğu fabrikalarda yeniden üretime geçmesinin uzun zaman alacağı tahmin edildi.

İtalyan çikolata üreticisi Ferrero'nun geçtiğimiz Nisan ayında Belçika'daki fabrikasında üretilen bazı Kinder ürünlerinde salmonella bakterisi tespit edilmişti. Ferrero, Nisan ayında Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikada üretilen Kinder marka birçok ürününü geri çağırmıştı. Belçika tarafından şirketin üretimi askıya alınmıştı. Geçtiğimiz temmuz ayında Belçika tarafından yeniden üretimine izin verilen şirketin salmonella bakterisinin tespit edildiği Kinder sürpriz yumurtaların hala satılmaması ise dikkat çekmişti.

  • Oreo
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  • Mondelez

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