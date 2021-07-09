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Sağlık

Pfizer/BioNTech'ten üçüncü doz aşı için başvuru

ABD ilaç firması Pfizer'ın Alman ortağı BioNTech ile ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü doz uygulaması için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yapacağı belirtildi.

AA9 Temmuz 2021 Cuma 06:54 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 06:54
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Pfizer'dan Assoicated Press'e yapılan açıklamada, şirketin salgına bağışıklığı artırmak ve potansiyel olarak Kovid-19 varyantlarının yayılmasını durdurmak amacıyla üçüncü doz aşı onayı için FDA'ya izin başvurusu yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, mevcut aşının, Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantına karşı güncellendiği belirtilerek ikinci dozun ardından 12 ay içinde yapılacak üçüncü doz Kovid-19 aşısının virüsün yeni varyantlarını önlemede kuvvetli etkisi olacağı ifade edildi.

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği BNT162b2 adındaki Kovid-19 aşısına, 11 Aralık 2020'de FDA tarafından pandemi ile mücadele için "acil kullanım onayı" verilmişti.

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