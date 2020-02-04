''Bilinçsiz alternatif tıp uygulaması yıkıcı etki yapıyor''

AA 04.02.2020 17:35 - Güncelleme: 04.02.2020 17:39

Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında Edirne Sağlık Müdürlüğünce, Halk Eğitim Merkezinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Prof. Dr. Çiçin, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, alternatif tıp ilaçlarına her yıl milyarlarca dolar harcandığını ve bilinçsiz kullanımın ölüm vakalarıyla sonuçlandığını ifade etti.

BİLİMSEL METODOLOJİ BİZİM EN ÖNEMLİ KAYNAĞIMIZ



Bilimsel tıbbı bırakıp alternatif tedavi yöntemlerine yönelen hastaların olduğunu ve bu durumun kanserle mücadelede yaşama oranını düşürdüğünü anlatan Çiçin, şunları kaydetti: "Alternatif ya da tamamlayıcı tıp dediğimiz uygulamaların tamamen kötü olduğunu söylemiyorum. Ancak gereğinden fazla anlam yüklenmemeli. Bazen hastaların ömründen ömür gittiği bir suistimal alanı olabiliyor. Bilinçsiz alternatif tıp uygulamaları yıkıcı etkiler yapıyor. Bilimsel metodoloji bizim en önemli kaynağımız. Bilimsel metodolojiye paralel olarak makul görülebilecek tamamlayıcı tıp uygulamaları tabii ki olacak. Ancak bunun bir pazar erişim stratejisi haline gelmesi ve bilimsel tıbbın yerini alması, bozucu ve yıkıcı etkiler yapıyor."

Prof. Dr. Çiçin, kanserle mücadelede farkındalığın ve bilimsel tedavinin önemine işaret etti. Kanserin çözümsüz bir hastalık olmadığının altını çizen Çiçin, şu değerlendirmelerde bulundu: "Evde bir meme kanserli hasta oluyor. Tedavisi tamamlandığında yüzde 99 sağlıklı bir hayat yaşayacak. Buna karşın 5 yıllık sağ kalım durumu olan bir siroz hastası var. Meme kanseri hastasına göre daha riskli. Siroz dendiğinde o kadar üzülmüyorlar ancak evde kanserli hasta var diye umut kırılıyor. Sanki ölecekmiş gibi davranılıyor. Kanseri umutsuz hale getirip, tedavi edenleri art niyetli şekilde gösteriyorlar."

