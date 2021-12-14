Prof. Dr. Gürcan Altun: Omicron varyantına karşı aşılama ve tedbirler artırılmalı

AA 14 Aralık 2021 Salı 13:15 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 13:15

Altun, Tabip Odası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının devam ettiğini ve yeni varyant Omicron'un gündemde olduğunu söyledi.

Vatandaşların, aşılarını olarak tedbirleri eksiksiz uygulaması gerektiğini vurgulayan Altun, "Toplumun yüzde 80'i aşılanmadığı sürece hastalığı kontrol altına almamız mümkün değil. Tüm ülkeler için geçerli olan budur. Kalabalık ortamlara girmeyeceğiz, maske kullanımı konusunda özen göstereceğiz. Bu uyarıları yapıyoruz ancak emekçi kesimi, işe giderken toplu taşımayı, servisleri kullanmak zorunda, o yüzden maskeli oturacaklar. Çalışma ortamlarımızı da olabildiğince sık havalandıracağız." dedi.

Bulgaristan'dan çok sayıda turistin Edirne'yi ziyaret ettiğini anlatan Altun, "Esnafımız, yurt dışından gelen turistler dükkanlarına girdiğinde mutlaka maske konusunda uyarmalı. İş yerlerine maskesiz olanları almayacaklar, kendileri de maskeli olacaklar. Aksi halde bu hastalık kendilerine de bulaşır. Kaldı ki dünyada hastalığın bu kadar oranının yüksek olması Omicron denilen yeni bir varyantı gündeme getirdi. Ülkemizde de görülüyor, iki ilde olduğu açıklandı ancak iki ilden daha fazlasının olduğunu öngörüyoruz." diye konuştu.

- "BULAŞ SAYISININ ARTMASI YENİ VARYANTLARI ÇIKARIYOR"

Prof. Dr. Altun, bulaş sayısının artmasının yeni varyantların çıkmasına neden olduğunu vurguladı.

Yeni varyantların aşılara karşı direnç gösterebileceğine dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Aşılı insanlarda da ağır hastalık tablosuna neden olabilir. Bu yüzden bulaşı azaltmak zorundayız. Omicron'un bulaşıcılığının yüksek olduğunu biliyoruz fakat hastalık tablosunun nasıl seyrettiğine ilişkin bir çalışma sonucu yok. Umarım ki çok daha fazla yayılmaz. Bulaşıcılık açısından Delta varyantına göre yüksek bir bulaşıcılık gösterirse ve ağır hastalık yapacak tarzda bir yapısı olursa dünya, ülkemiz ve insanlık için yeni bir tehlike oluşturacaktır."

Geçen yıla göre hastalığın görülme oranının benzer olduğunu ancak tedbirlerin uygulanmadığını ifade eden Altun, yılbaşında eğlence mekanlarında İl Hıfzıssıhha Kurulu tedbir düzenlemesinin yapılabileceğini belirtti.

Altun, yarın tabip odası üyesi sağlıkçıların acil sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde hakları için grev yapacağını ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir açıklama gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.