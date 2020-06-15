Prof. Dr. Levent Yamanel: Yıl sonuna kadar maske takılabilir

15 Haziran 2020 Pazartesi 08:48 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 08:48

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, maske kullanımının en iyimser tahminle bile yılsonuna kadar süreceğini söyledi. Yamanel, “Şu an çok ciddi aşı çalışmaları yapılıyor. Fakat aşı çalışmaları 1-1,5 sene sürüyor. Buna bağlı olarak en baştan beri süreci de hesaplarsak eğer bu yılın sonuna kadar maske takacağımızı öngörebiliriz” dedi.

Akşam'ın haberine göre, Vatandaşa tedbirler konusunda gevşememe uyarısında bulunan Prof. Dr. Yamanel, “Ülkemizde ve dünyada henüz virüs sonlanmadı. Virüs sonlanana kadar mutlaka yeni normale alışmamız gerekiyor. Kontrollü sosyal hayat kurallarını unutmamamız gerekiyor. Bunların olmazsa olmazı maske takmak, maskeyle birlikte sosyal mesafeye uymak, el hijyenine ve diğer temizlik tedbirlerini uygulamamız gerekiyor. Ve kalabalık oluşturmayacak şekilde de davranmamız gerektiğini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor” diye konuştu.

ACİL DEĞİLSE ADLİYEYE GİTMEYİN

HSK Genel Kurulu kararıyla yapılan yargıdaki ertelemeler bugün sona eriyor. Yeni normale adım atan yargı dünyası duruşmalar, keşifler, icra takipleri, ihtar, şikâyet, itiraz gibi tüm işlemlerine kaldığı yerden devam edecek. Prof. Dr. Levent Yamanel “Acil işi olmayanın adliyelere gitmemesini öneriyorum” dedi. İstanbul Adalet Sarayı’na günlük 19 bin 964 kişi girebilecek.